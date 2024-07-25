Соединенные Штаты Америки выражают заинтересованность в установлении двустороннего диалога с Китайской Народной Республикой по вопросам контроля над вооружениями.
Однако американская сторона полагает, что Пекин не должен выдвигать предварительные требования для начала такого диалога. Об этом заявила Мэллори Стюарт, помощник государственного секретаря по вопросам контроля над вооружениями, сдерживания и стабильности.
Выступая на тематической дискуссии, организованной аналитическим Фондом Карнеги, Стюарт выразила надежду на возможность начала диалога с китайской стороной по вопросам снижения рисков. Она подчеркнула важность предотвращения просчетов и непреднамеренной эскалации в этой сфере.
По мнению Стюарт, Соединенным Штатам и Китаю следует сосредоточиться на укреплении взаимного доверия. При этом она предостерегла от использования темы стратегических рисков в качестве инструмента торга в двусторонних отношениях. Помощник госсекретаря также отметила, что процесс выстраивания диалога не должен сопровождаться выдвижением предварительных условий с какой-либо стороны.
Таким образом, американская администрация демонстрирует готовность к конструктивному взаимодействию с Китаем в сфере контроля над вооружениями, подчеркивая необходимость открытого и непредвзятого подхода к этому вопросу.
Фото: www. flickr. com/Erik Drost (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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