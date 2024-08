Представитель Североатлантического альянса Фарах Дахлалла выразила одобрение по поводу состоявшегося обмена заключенными между Россией и западными странами.

В своем сообщении в социальных сетях Дахлалла подчеркнула, что соглашение, позволившее освободить заключенных, было достигнуто благодаря совместным усилиям нескольких стран-членов НАТО.

Она также добавила, что альянс призывает к освобождению всех лиц, которые, по его мнению, незаконно удерживаются под стражей.

Напомним, что 1 августа в аэропорту Анкары был проведен обмен 26 заключенными, которые были освобождены из мест лишения свободы в России и странах Запада. Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что в результате обмена на родину вернулись восемь российских граждан, задержанных и находившихся в заключении в некоторых странах НАТО, а также несовершеннолетние.

Таким НАТО позитивно оценивает состоявшийся обмен заключенными, рассматривая его как важный шаг в гуманитарной сфере. При этом альянс продолжает настаивать на освобождении всех лиц, которых он считает незаконно удерживаемыми.

Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State