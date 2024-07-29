Правительство США под руководством Джо Байдена по-прежнему с осторожностью воспринимает предложение России о нейтральном статусе Украины, как сообщает обозреватель Financial Times Гидеон Рахман.

Согласно информации Рахмана, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил мнение, что Москва стремится к ограничению суверенитета Украины, чего Вашингтон не допустит.

Журналист отмечает, что некоторые круги в американской столице поддерживают идею "израильской модели" для Украины. Этот подход предполагает отсутствие формальных обязательств по защите, но предусматривает усиление военного потенциала Киева посредством оказания помощи. Однако Рахман не уточняет, кто именно выступает за такой сценарий.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и вовлекают страны НАТО в конфликт, что может иметь серьезные последствия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России.

Кремль указывал на то, что наращивание военной помощи Украине со стороны Запада не способствует переговорному процессу и может привести к негативным результатам.

Москва неоднократно выражала готовность к переговорам. Президент России Владимир Путин выдвинул ряд предложений по мирному разрешению конфликта, включая немедленное прекращение огня и начало переговоров после вывода украинских войск с территорий, вошедших в состав России. Кроме того, российский лидер призвал Киев отказаться от планов вступления в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Путин также упомянул необходимость отмены санкций против России.

Фото: commons. wikimedia.orgСерж Мельки из Индианаполиса, США(Creative Commons Attribution 2.0 Generic.)