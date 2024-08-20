В Министерстве иностранных дел России заявили, что недавние доказательства участия американских частных военных компаний (ЧВК) в операции Вооружённых сил Украины на территории Курской области подтверждают прямое вовлечение США в украинский конфликт.
Это заявление было сделано после того, как временная поверенная в делах США в Москве, Стефани Холмс, была вызвана в российское дипломатическое ведомство.
В министерстве подчеркнули, что действия американских ЧВК, которые участвуют в проникновении на территорию Курской области, противоречат заявлениям администрации президента США Джо Байдена о якобы отсутствии причастности США к нападениям украинских вооружённых формирований на Россию.
Эти факты, по мнению МИД РФ, наглядно демонстрируют, что США являются непосредственным участником конфликта и поддерживают агрессивные планы, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским.
В министерстве добавили, что в отношении американских граждан, причастных к этим действиям, будут предприняты необходимые следственные меры в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, чтобы привлечь их к ответственности.
Кроме того, российская сторона ясно дала понять, что любые иностранные специалисты и наёмники, незаконно пересекающие границу России, будут рассматриваться как законные военные цели для ВС РФ.
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