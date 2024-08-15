Эксперт по военным вопросам и бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски считает, что недавняя операция Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области стала последней отчаянной попыткой Киева и НАТО привлечь к себе внимание. По ее мнению, эта операция была предпринята в преддверии президентских выборов, чтобы получить хоть какую-то помощь от Запада.

Квятковски отметила, что действия украинских сил в этом регионе были крайне рискованными и демонстрируют готовность пойти на любые меры, чтобы достичь своих целей. Эта операция стала попыткой создать напряженность и отвлечь внимание от других проблем, стоящих перед Украиной.

6 августа ВСУ предприняли попытку захватить участок территории Суджанского района Курской области. Однако российские военные быстро отреагировали и остановили продвижение противника. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция будет завершена разгромом ВСУ и выходом на госграницу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции, а в Курской также действует режим ЧС федерального характера. Президент России Владимир Путин заявил, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

Фото: From Wikimedia Commons/ 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade (Creative Commons Attribution 4.0 International license)