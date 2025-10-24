Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Альпийский керамбис в буковом лесу Южного Тироля
Альпийский керамбис в буковом лесу Южного Тироля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:45

Сгорел дотла — и расцвёл: парадокс природы, который ломает привычные представления об огне

Природные пожары помогают восстанавливаться лесам и увеличивают численность птиц после возгораний

Огонь в лесу не всегда означает катастрофу. Исследования показывают, что природные пожары могут играть важную роль в поддержании экологического равновесия. Недавняя работа американских учёных в горах Сьерра-Невада (Калифорния) показала: многие виды птиц не только выживают после пожаров, но и получают от них долгосрочную пользу. Эти результаты меняют привычное представление о роли огня в природе и заставляют взглянуть на него как на естественный фактор обновления лесных экосистем.

Исследование, проведённое в течение 20 лет в национальных парках Йосемити, Секвойя и Кингс-Каньон, позволило учёным сопоставить поведение 42 видов птиц с историей пожаров длиной 35 лет. Выяснилось, что 28 видов оказались многочисленнее именно на выгоревших участках, а у 11 из них положительный эффект сохранялся более трёх десятилетий. Только один вид действительно пострадал. Это говорит о том, что умеренные пожары могут быть не разрушением, а стимулом для обновления среды.

Птицы получают выгоду от выгоревших территорий, потому что открытые пространства упрощают поиск пищи, а сухие деревья становятся идеальными местами для гнездования. Кроме того, на таких участках активнее растёт новая растительность, привлекая насекомых и обеспечивая разнообразие среды.

Сравнение

Показатель До пожара После пожара
Доступ к пище Ограничен плотной растительностью Повышен за счёт открытых площадок
Разнообразие растительности Монотонное, тенистое Разновозрастное, солнечное
Среда для гнездования Меньше сухостойных деревьев Много мёртвой древесины и полостей
Активность насекомых Низкая Повышенная
Присутствие птиц Умеренное Существенно увеличивается

Советы шаг за шагом

  1. Понимайте природу огня. Не все пожары — зло. Низко- и среднеинтенсивные огни обновляют экосистему.

  2. Сохраняйте разнообразие. Контролируемые выжигания помогают поддерживать "мозаику" возрастов леса.

  3. Создавайте условия для восстановления. После пожара не всегда нужно убирать мёртвую древесину — она важна для экосистемы.

  4. Следите за интенсивностью. Только пожары умеренной силы безопасны для биоразнообразия, в отличие от "мегапожаров".

  5. Вовлекайте местные сообщества. Опыт коренных народов показывает, что управляемый огонь может быть эффективным инструментом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полное подавление всех пожаров
    Последствие: накопление сухостоя и риск катастрофических возгораний
    Альтернатива: внедрение системы контролируемых выжиганий

  • Ошибка: вырубка всей обгоревшей древесины
    Последствие: утрата мест обитания для птиц и насекомых
    Альтернатива: сохранение части сухостоя как естественных укрытий

  • Ошибка: игнорирование роли огня в экологии
    Последствие: обеднение биоразнообразия и истощение почв
    Альтернатива: использование "пиродиверситета" — участков разной степени выгорания

А что если…

…пожары будут продолжать усиливаться из-за изменения климата? Учёные предупреждают, что при глобальном потеплении количество "мегапожаров" возрастёт. Поэтому важно не только тушить, но и управлять процессами возгорания, создавая буферные зоны и уменьшая накопление горючих материалов.

…дать природе "самой справиться"? Иногда это действительно лучший путь. Если пожар не угрожает людям, стоит позволить лесу восстановиться естественным образом — многие экосистемы именно так поддерживают себя веками.

…ввести контролируемые выжигания на уровне государства? Это уже происходит: в ряде регионов США и Австралии подобные программы доказали эффективность, снижая риск масштабных бедствий и восстанавливая природный баланс.

Плюсы и минусы

Плюсы природных и контролируемых пожаров Минусы при неправильном управлении
Восстанавливают биоразнообразие Риск распространения огня на жилые зоны
Способствуют росту новых растений Возможна гибель животных при высокой интенсивности
Увеличивают кормовую базу для птиц Угроза эрозии почв
Уничтожают вредителей и старую подстилку Нарушение микроклимата при частых пожарах
Создают разнообразие ландшафта Требуют контроля и мониторинга

FAQ

Почему птицы предпочитают выгоревшие участки?
Из-за большего количества корма и доступных мест для гнездования в сухих деревьях.

Опасны ли такие пожары для леса в целом?
Нет, если они умеренной интенсивности. Они способствуют естественному обновлению леса.

Как отличить полезный пожар от разрушительного?
Полезный — низовой, не уничтожающий крону деревьев. Разрушительный — "мегапожар", выжигающий всё на пути.

Что такое пиродиверситет?
Это разнообразие выгоревших участков разного возраста и интенсивности, обеспечивающее баланс экосистемы.

Мифы и правда

  • Миф: любой пожар — катастрофа
    Правда: пожары низкой и средней интенсивности могут быть полезны для природы.

  • Миф: после пожара лес мёртв
    Правда: выгоревшие территории часто становятся рассадниками новой жизни.

  • Миф: птицы покидают пострадавшие леса
    Правда: многие виды возвращаются и даже размножаются там активнее.

Исторический контекст

До конца XIX века природные пожары были частью циклических процессов в американских лесах. Коренные народы использовали управляемый огонь для очистки территорий, поддержания пастбищ и защиты поселений. Однако политика полного подавления возгораний, введённая в 1870-х, изменила баланс: накопление сухих материалов превратило естественные огни в разрушительные "мегапожары". Сегодня экологи возвращаются к древним методам, видя в контролируемом выжигании инструмент сохранения природы.

Три интересных факта

  1. После пожара количество насекомоядных птиц может увеличиться более чем вдвое.

  2. Пепел после пожара обогащает почву минералами, ускоряя рост молодых растений.

  3. Некоторые сосны в Сьерра-Неваде раскрывают шишки только под воздействием огня — это часть их естественного цикла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археолог Негрете: в горах Герреро обнаружен древний город Пасо-Темпрано возрастом 1200 лет вчера в 22:15
Древние строители знали секрет: город в горах Мексики простоял 12 веков без цемента

В горах Герреро археологи нашли древний город Пасо-Темпрано — центр эпиклассической эпохи с ритуальной площадкой для игры в мяч и оборонительными укреплениями. Его сохранность поражает даже специалистов.

Читать полностью » JCEM: кетогенная диета повышает уровень защитного белка BDNF в мозге на 47% вчера в 22:12
Жирное питание защищает мозг: учёные нашли способ замедлить старение

Учёные доказали, что кетогенная диета усиливает кровоток и связь между нейронами, повышая уровень белка BDNF почти наполовину. Кетоны оказываются мощным топливом и защитой для мозга.

Читать полностью » Университет Осаки: мРНК-терапия помогла восстановить фертильность у бесплодных животных вчера в 21:09
Играет ли роль ДНК в бесплодии? Японские учёные нашли способ обойти генетические барьеры

Учёные из Университета Осаки восстановили сперматогенез у бесплодных мышей с помощью мРНК, доставленной в ткани яичка. Метод позволил получить здоровое потомство и может стать основой терапии мужского бесплодия.

Читать полностью » В Венгрии обнаружены уникальные римские колодцы II века с сохранившимися деревянными конструкциями вчера в 21:05
Древние римляне строили лучше современных? В Венгрии нашли доказательство

В Заласентгроте археологи нашли три римских колодца II века с сохранившимися деревянными конструкциями — первое доказательство существования древнего города Маэстриана, процветавшего почти три века на границе Римской империи.

Читать полностью » Кларк: анализ морских отложений показал постоянную динамику уровня мирового океана вчера в 20:20
Ледниковый период не был таким простым: учёные нашли доказательства масштабных перемен

Новое исследование показало: уровень океана колебался на протяжении всего ледникового периода, а не только к его концу. Это открытие меняет понимание плейстоцена и роли ледниковых щитов в климатической системе Земли.

Читать полностью » iScience: в Ливане нашли окаменелость морской черепахи возрастом 97 миллионов лет вчера в 20:03
Рептилия из прошлого раскрыла главный секрет: чешуя не нужна для идеального плавания

В Ливане палеонтологи нашли окаменелость морской черепахи возрастом 97 миллионов лет. Исследование показало, что у древних черепах была гладкая кожа без чешуи — черта, которая многократно возникала в ходе эволюции.

Читать полностью » JFB: морские мальки научились использовать личинки кораллов как живой щит от хищников вчера в 19:30
Природа шокирует: маленькие рыбки превратили опасных личинок в своих телохранителей

Учёные выяснили, что мальки морских рыб используют личинок кораллов как живой щит от хищников. Этот симбиоз помогает выжить рыбам и расселиться самим кораллам.

Читать полностью » Куэсты-Агирре: в Каталонии обнаружены следы древних миграций вчера в 19:27
Генетическое открытие в Испании: матери хранили секреты целых тысячелетий

МтДНК новорождённых из домов-погребений раскрыла: у иберов северо-востока матери сохраняли локальные линии, а редкие "экзоты" приходили по морским сетям обмена.

Читать полностью »

Новости
ПФО
В Пензе началась реализация проекта крематория после 20 лет обсуждений
Спорт и фитнес
Как приложения Nike Run Club и Strava помогают пробежать первые 5 км — данные разработчиков
УрФО
Россельхознадзор выявил в Перми производство сардин из неизвестного сырья
Туризм
Эксперты рассказали о плюсах и минусах одиночных путешествий
СФО
В ЯНАО замедлился рост средней заработной платы: увеличение на 9% за 2025 год
Еда
Горбуша в фольге с лимоном и травами сохраняет сочность при запекании в духовке
Авто и мото
МВД России: водителей с иностранными номерами начнут штрафовать строже
Красота и здоровье
Эндокринолог Тимофеев предупредил, что дефицит йода особенно опасен для беременных и детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet