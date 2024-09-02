"Собирай вещи": правые в Германии намекнули Шольцу о необходимости покинуть пост

После неудачных результатов на земельных выборах в Тюрингии и Саксонии сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель призвала канцлера Германии Олафа Шольца и правительство страны уйти в отставку.
По мнению Вайдель, избиратели Германии жаждут перемен и требуют нового правительства. Результаты выборов в Тюрингии и Саксонии являются четким сигналом о том, что нынешнему кабинету не следует игнорировать пожелания избирателей.
В воскресенье прошли выборы в земельные парламенты Саксонии и Тюрингии. Согласно результатам, в Саксонии победу одержала партия "Христианско-демократический союз" (ХДС), получив поддержку 31,9% избирателей. На втором месте оказалась партия "Альтернатива для Германии", получившая 30,6% голосов. Социал-демократическая партия Германии канцлера Олафа Шольца оказалась на четвертом месте, получив только 7,3% поддержки.
В Тюрингии победу одержала партия "Альтернатива для Германии", на втором месте оказался ХДС, а на третьем — партия Вагенкнехт. Эти результаты демонстрируют растущую популярность партии "Альтернатива для Германии" и снижение поддержки традиционных партий.
Фото: commons. wikimedia. org/Olaf Kosinsky (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Germany license)
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