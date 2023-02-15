Правительство России попросило перенести заседание Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1 марта на 22 февраля. Об этом сообщает РБК.

Мероприятие не будет дополнительным. В ходе заседания будут рассматриваться бюджетные законы.

До начала весны необходимо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов.