Правительство России попросило перенести заседание Совета Федерации Валентина Матвиенко с 1 марта на 22 февраля. Об этом сообщает РБК.
Мероприятие не будет дополнительным. В ходе заседания будут рассматриваться бюджетные законы.
До начала весны необходимо принять несколько законов, касающихся налогового и бюджетного кодексов.
Россия отправила 80 тонн гумпомощи и 1 млн долларов пострадавшей Турции
Об этом сообщил посол Турции в Москве Мехмет Самсар, подчеркнув активное участие Москвы в делах иностранного государства
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Пользователи социальной сети замечают, что платформа постепенно перестает быть местом "обмена официальными сообщениями"
Спектакль "Эйнштейн и Маргарита" отменен в период с 14 по 15 февраля
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