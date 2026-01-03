Сезонные работы на поле — зарплата до 300 тыс. рублей, но что на самом деле скрывается за этой цифрой

В России сезонные работы в аграрном секторе могут приносить значительный доход, особенно для квалифицированных специалистов. Как сообщила зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, трактористы и комбайнеры в пик сезона могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Эти данные приводит ТАСС.

Высокий доход и спрос на квалифицированных специалистов

Юлия Оглоблина отметила, что сельхозпредприятия готовы предложить такую заработную плату квалифицированным механизаторам, которые умеют работать на современном оборудовании и обеспечивают бесперебойный процесс посевной и уборочной кампаний. В отрасли ощущается острый дефицит кадров, особенно среди специалистов, способных управлять сложной техникой.

"У нас в сезон трактористы и комбайнеры получают, есть вакансии, <…> до 300 тыс. рублей в месяц. То есть это очень достойная заработная плата", — отметила Юлия Оглоблина.

Эта информация подчеркивает высокий спрос на профессионалов в аграрном секторе, который требует не только опыта, но и способности работать с высокотехнологичной техникой.

Современные тенденции в сельхозмашиностроении

Современная сельхозтехника значительно отличается от привычных тракторов, которые ассоциируются с сельской местностью. В машиностроении для агропромышленного комплекса растёт доля цифровых систем, навигации и дистанционного управления, что требует от специалистов новых знаний и навыков.

"Это делает отрасль более понятной и привлекательной для молодых людей, ориентированных на технологии и работу с цифровыми платформами", — добавила Оглоблина.

Молодежь, знакомая с цифровыми технологиями, всё чаще выбирает аграрную отрасль как перспективную и современную сферу для трудовой деятельности.

Поддержка ветеранов СВО

Кроме того, Оглоблина подчеркнула важность проекта поддержки ветеранов специальной военной операции (СВО). В рамках инициативы "Земля добра" для ветеранов открываются программы подготовки специалистов для сельского хозяйства, включая курсы по подготовке трактористов и механизаторов.

Эти программы направлены на помощь с трудоустройством и переобучение, что предоставляет ветеранам дополнительные возможности для интеграции в трудовую жизнь и получения новых профессий.