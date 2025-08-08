Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Поза моста в йоге
Поза моста в йоге
© commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Иван Петровский Опубликована сегодня в 8:10

Этот вид спорта незаметно меняет ваше либидо — и вы даже не подозреваете

Регулярные тренировки повышают уровень тестостерона и либидо — врач из St. Jude Medical Center

Можно ли спортом улучшить сексуальную жизнь? Оказывается, да — и не только немного, а весьма ощутимо. Даже если вы начали тренироваться ради силы, выносливости или здоровья сердца, бонус в виде улучшения интимной сферы вас приятно удивит.

Почему физическая активность влияет на секс

Механизм довольно прост. Регулярные тренировки повышают уровень тестостерона — основного мужского полового гормона. Его достаточное количество напрямую связано с половым влечением и качеством эрекции. Как объясняет доктор Эрик Тайгенхоф, уролог и медицинский директор хирургии мочеполовой системы в St. Jude Medical Center (Калифорния), движение влияет не только на гормоны, но и на сосуды:

"Физические нагрузки помогают предотвратить эректильную дисфункцию, уменьшая отложение атеросклеротических бляшек в артериях полового члена".

Иными словами, регулярные тренировки способствуют хорошему кровотоку, а значит — качественной эрекции.

Какая нагрузка полезна

Многие думают, что достаточно только бегать или качать пресс. Но на самом деле комплексный подход эффективнее. Наряду с кардио и силовыми упражнениями стоит включать в программу тренировок укрепление тазового дна.

Физиотерапевт Брианна Гроган, основательница проекта Vibrant Pelvic Health, подчёркивает:

"Когда мы активируем глубокие мышцы кора и учимся их расслаблять, это оказывает сильное положительное влияние на сексуальную функцию".

Упражнения на тазовое дно повышают чувствительность, улучшают контроль и могут значительно усилить ощущения. Это особенно важно не только для мужчин, но и для женщин — и в молодом возрасте, и после родов, и в период менопаузы.

Не только для удовольствия

Секс — это не просто интимная часть жизни. Он важен и для психологического состояния, и для самооценки, и даже для крепких отношений. Поэтому забота о сексуальном здоровье — это не роскошь, а часть общего благополучия. Физическая активность в этом смысле — доступный и эффективный инструмент.

Интересный факт: по данным Harvard Health Publishing, у мужчин, которые регулярно тренируются (особенно аэробно), риск эректильной дисфункции снижается на 30% по сравнению с теми, кто ведёт сидячий образ жизни. А у женщин упражнения повышают приток крови к органам малого таза, что может усиливать возбуждение и улучшать оргазм.

Как начать

Если вы не тренируетесь регулярно, не обязательно сразу записываться в спортзал. Достаточно 30 минут быстрой ходьбы в день или пары подходов упражнений дома, чтобы уже через пару недель почувствовать разницу. А добавив упражнения Кегеля и лёгкую йогу, можно заметно улучшить ощущения в постели.

