Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
суд
суд
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:09

От сцены до скамьи подсудимых: как японский поп-идол превратил концертный тур в судебный процесс

Японский поп-идол Кэнсин Камимура признан виновным в непристойном поведении

В Гонконге завершилось громкое дело, которое потрясло поклонников японской поп-сцены. Поп-идол Кэнсин Камимура, участник группы One N' Only, признан виновным в непристойном нападении на переводчицу. Об этом сообщил New York Post.

От взлета к скандалу

В марте этого года 24-летнего артиста арестовали на юге Китая. Инцидент произошёл во время его пребывания в Гонконге, а после задержания контракт с музыкантом был расторгнут. Камимура отрицал все обвинения, настаивая на своей невиновности.

По словам пострадавшей, домогательства начались во время праздничного ужина в ресторане: певец несколько раз коснулся её бедра. Позднее, в отдельный день, он звал её пройти в туалет.

"Он продолжил свои попытки даже после того, как я сказала, что у меня есть отношения", — заявила женщина в суде.

Аргументы сторон

Защита утверждала, что произошедшее было неправильно истолковано, а поведение Камимуры не носило сексуального подтекста. Адвокаты настаивали, что переводчица преувеличила значение эпизодов.

Однако суд принял сторону обвинения.

"Действия подсудимого явно неуважительны к женщинам. Такое поведение следует осудить", — заявил судья Питер Ю.

Реакция зала и приговор

Когда судья огласил вердикт, в зале суда раздались всхлипы фанатов, пришедших поддержать артиста. Сам Камимура внешне оставался спокоен. Он обнял судебного переводчика после того, как стало известно, что наказание ограничится штрафом в 15 тысяч гонконгских долларов (около 1 900 долларов США).

Дополнительный контекст

One N' Only — японская мужская поп-группа, известная своим сочетанием стилей J-pop и хип-хоп. Коллектив активно выступает в Азии и за её пределами, однако репутация Камимуры теперь омрачена судебным приговором.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

США рассматривают дочь Майкла Джексона для участия в музыкальном конкурсе вчера в 18:32

"Интервидение" готовит мировую сенсацию: на сцену выйдут имена, которые знают миллионы

Впервые на "Интервидении" в Москве может выступить дочь Майкла Джексона. Кто ещё в списке кандидатов и чем удивит конкурс — подробности.

Читать полностью » Дочь Байдена решила развестись с мужем после 13 лет брака вчера в 17:23

Развод в семье Байденов: решение, о котором молчат официальные лица

Дочь Джо Байдена, Эшли, подала на развод после 13 лет брака. Почему пара распалась и что известно о её личной и семейной истории?

Читать полностью » Ортопед Литвиненко: перелом шейки бедра у Бориса Щербакова может потребовать эндопротезирования вчера в 16:03

Перелом, который не прощает возраст: как актёр Щербаков оказался в зоне риска

75-летний Борис Щербаков получил перелом шейки бедра. Врач рассказал, какое лечение ждёт актёра и почему эта травма так опасна в пожилом возрасте.

Читать полностью » Чарли Кокс: второй сезон вчера в 15:57

Для фанатов это удар: "Сорвиголова" сворачивает историю после второго сезона

Чарли Кокс заявил, что второй сезон "Сорвиголовы: Рожденный заново" станет последним. Какие сюрпризы и камбэки ждут зрителей в финале?

Читать полностью » Министерство экологии Балеарских островов оштрафовало Кэти Перри на 6001 евро за съёмки в заповеднике вчера в 14:53

Песчаная дюна и 6001 евро: как Кэти Перри случайно нарушила закон на Балеарах

Кэти Перри получила штраф за съёмки клипа на Балеарских островах. Что случилось на дюне С’Эспальмадор и почему место оказалось под строгой охраной?

Читать полностью » Джо Джонас на Hot Ones показал заметку с упоминанием вчера в 13:48

"Camp Rock 3" в телефоне Джо Джонаса: как одна заметка перевернула интервью

Джо Джонас случайно показал фанатам интригующую заметку о "Camp Rock 3" во время шоу, намекнув на возможное продолжение культовой франшизы Disney.

Читать полностью » Актёр Маколей Калкин объяснил, почему не снялся в вчера в 12:39

Забытая бумага напомнила Маколею Калкину о главной ошибке молодости

Маколей Калкин рассказал, как однажды отказался от сценария "Академии "Рашмор"", даже не заглянув в него, и почему до сих пор вспоминает об этом.

Читать полностью » Бейонсе получила первую премию вчера в 11:59

Бейонсе взяла "Эмми" — но не за музыку: чем поразила жюри певица

Бейонсе впервые в карьере получила премию "Эмми" — и не за музыку. Как певице удалось победить в неожиданной категории и чем удивило её шоу?

Читать полностью »

Новости
Еда

Как приготовить брауни с орехами по классическому рецепту 1893 года
Наука и технологии

Исследование PNAS: ИИ раскрыл влияние размера и температуры на заряд частиц пылевой плазмы
Туризм

Кёльн стал главным конкурентом Берлина по числу туристов в Германии
Красота и здоровье

Сережина: фруктовые монодиеты противопоказаны при диабете и СИБР
Авто и мото

Сергей Целиков: в России насчитывается более 3 тысяч контрактов с китайскими автопроизводителями
Питомцы

Ветеринары: хлеб не вреден для кошек, но может привести к ожирению
Дом

Экологичный способ удаления загрязнений со сковороды с использованием чайных пакетиков
Спорт и фитнес

Комплексная тренировка с гантелями на выносливость: программа на два раунда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru