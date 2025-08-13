От сцены до скамьи подсудимых: как японский поп-идол превратил концертный тур в судебный процесс

В Гонконге завершилось громкое дело, которое потрясло поклонников японской поп-сцены. Поп-идол Кэнсин Камимура, участник группы One N' Only, признан виновным в непристойном нападении на переводчицу. Об этом сообщил New York Post.

От взлета к скандалу

В марте этого года 24-летнего артиста арестовали на юге Китая. Инцидент произошёл во время его пребывания в Гонконге, а после задержания контракт с музыкантом был расторгнут. Камимура отрицал все обвинения, настаивая на своей невиновности.

По словам пострадавшей, домогательства начались во время праздничного ужина в ресторане: певец несколько раз коснулся её бедра. Позднее, в отдельный день, он звал её пройти в туалет.

"Он продолжил свои попытки даже после того, как я сказала, что у меня есть отношения", — заявила женщина в суде.

Аргументы сторон

Защита утверждала, что произошедшее было неправильно истолковано, а поведение Камимуры не носило сексуального подтекста. Адвокаты настаивали, что переводчица преувеличила значение эпизодов.

Однако суд принял сторону обвинения.

"Действия подсудимого явно неуважительны к женщинам. Такое поведение следует осудить", — заявил судья Питер Ю.

Реакция зала и приговор

Когда судья огласил вердикт, в зале суда раздались всхлипы фанатов, пришедших поддержать артиста. Сам Камимура внешне оставался спокоен. Он обнял судебного переводчика после того, как стало известно, что наказание ограничится штрафом в 15 тысяч гонконгских долларов (около 1 900 долларов США).

Дополнительный контекст

One N' Only — японская мужская поп-группа, известная своим сочетанием стилей J-pop и хип-хоп. Коллектив активно выступает в Азии и за её пределами, однако репутация Камимуры теперь омрачена судебным приговором.