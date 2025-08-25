Не мужчины и женщины: шокирующие различия в костях древних гоминид — что это значит для науки

Новое исследование ранних гоминид показало: самцы и самки не были одинаковыми по размеру, они отличались значительно больше, чем современные мужчины и женщины. Это могло влиять на их социальную организацию и повседневную жизнь. Результаты исследования, опубликованные в American Journal of Biological Anthropology, проливают свет на эволюцию человека и особенности социальной структуры древних гоминид.

Исследование было сосредоточено на двух видах австралопитеков — Australopithecus afarensis (Восточная Африка, 3,85-2,95 млн лет назад) и Australopithecus africanus (Южная Африка, 3,3-2,1 млн лет назад).

Ученые использовали термин "половой диморфизм" для обозначения устойчивых различий между самцами и самками одного вида. У приматов это часто проявляется в разнице в размерах, которая может указывать на то, как виды конкурировали или сотрудничали. Изучение полового диморфизма позволяет понять социальную организацию и поведение древних гоминид.

Геометрическое среднее: анализ фрагментированных костей и восемь параметров конечностей

Ученые из Университета Олбани (США) применили метод геометрического среднего, позволяющий анализировать фрагментированные кости без необходимости определять пол каждой особи. Проанализированы восемь параметров конечностей, проведено сравнение с современными людьми, шимпанзе и гориллами. Метод геометрического среднего позволяет получать точные данные даже при наличии фрагментированных останков.

Результат: оба вида австралопитеков демонстрируют выраженный половой диморфизм, особенно A. afarensis — разница в массе тела, ширине конечностей и силе. Австралопитеки демонстрировали значительные различия в размерах и строении тела между самцами и самками.

Межсамцовая конкуренция и полигиния: социальная структура австралопитеков

У приматов сильный диморфизм часто связан с межсамцовой конкуренцией и полигинией (многоженством). Хотя это не доказательство того, что австралопитеки жили именно так, исследование увеличивает эту вероятность. Большие размеры самцов могли давать им преимущество в борьбе за самок и ресурсы.

Для сравнения: современные мужчины в среднем на 12-25% тяжелее женщин, а у горилл разрыв достигает 66-146%. Ископаемые предки современных людей ближе к крупным обезьянам, что говорит о социальной структуре, где крупные самцы имели преимущества в борьбе за партнерш и ресурсы. Социальная структура австралопитеков могла быть более похожа на социальную структуру горилл, чем современных людей.

Опровержение предыдущих представлений: высокий диморфизм у A. afarensis и A. africanus

Эти выводы опровергают предыдущее представления, когда считалось, что A. afarensis близки к человеку по уровню диморфизма. A. africanus также демонстрирует заметный диморфизм, хотя и менее выраженный. Это опровергает идею снижения различий между полами в ходе эволюции. Новые данные показывают, что половой диморфизм у австралопитеков был более выраженным, чем считалось ранее.

По словам автора исследования Адама Гордона, высокий диморфизм у обоих видов поддерживал сильный половой отбор. Половой отбор играл важную роль в формировании размеров и других характеристик самцов и самок австралопитеков.

Применение к другим гоминидам: выявление общих и уникальных моделей

Методика может быть применена к другим ранним гоминидам, чтобы выявить общие или уникальные модели эволюционного поведения. Изучение полового диморфизма у других видов гоминид может помочь понять эволюцию человека и его социальное поведение.

Интересные факты об австралопитеках

Австралопитеки жили в Африке в период с 4 до 2 миллионов лет назад.

Австралопитеки были прямоходящими, но их мозг был меньше, чем у современных людей.

Люси, один из самых известных экземпляров Australopithecus afarensis, была найдена в Эфиопии в 1974 году.

В заключение, новое исследование полового диморфизма у австралопитеков предоставляет ценную информацию о социальной структуре и поведении этих древних гоминид. Полученные данные свидетельствуют о том, что самцы австралопитеков были значительно крупнее самок, что может указывать на межсамцовую конкуренцию и полигинию. Эти выводы опровергают предыдущие представления и открывают новые перспективы для изучения эволюции человека.