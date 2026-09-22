В сексуальных фантазиях существует красная линия: именно после нее меняется медицинская оценка

Определять границы между фантазией и патологией должен исключительно врач-психиатр, прошедший специальную подготовку по сексологии, рассказал NewsInfo врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Эксперт прокомментировал внедрение новых клинических рекомендаций, которые призваны помочь специалистам классифицировать сексуальные отклонения и подбирать адекватные методы терапии.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил для применения в медицинской практике первое руководство по расстройствам сексуального предпочтения. Документ вводит четкую дифференциацию между личными предпочтениями и реальным вредом, а также предлагает врачам алгоритм лечения — от сеансов психотерапии до применения медикаментов, подавляющих выработку тестостерона.

По словам врача, разработка подобных документов ведется для профессионального сообщества, а не для массового читателя. Ключевым критерием оценки аномальности выступает ущерб — физический или психологический. Это касается как самоповреждений или дезадаптации самого человека, так и насильственных действий в отношении окружающих, например, при педофилии.

"Есть врачебная комиссия, врач-психиатр, имеющий подготовку по сексологии. Это руководство для профессионалов, для врачей-психиатров", — пояснил Кульгавчук.

Специалист отметил, что в России сформирована сильная научная школа, в частности в институте имени Сербского, где десятилетиями ведется работа по изучению судебной сексологии. Внедрение новых стандартов позволяет систематизировать накопленный опыт.

Кульгавчук подчеркнул, что общедоступность деструктивного контента в сети сегодня создает иллюзию нормы для многих девиаций. Однако врач напомнил, что любые проявления агрессии или насилия в сексуальной сфере однозначно классифицируются как патология. Юридические аспекты таких действий регулирует семейное право, защищающее личность от посягательств.

"Ключевым моментом в оценке аномальности является ущерб как самому носителю фантазий, ущерб тому, на кого направлено аномальное сексуальное поведение, или ущерб обществу в виде пропаганды этих моделей поведения. Издание руководства, безусловно, является шагом вперед и в науке, и в развитии здравоохранения", — добавил специалист.

При этом эксперты предупреждают, что диагностикой и коррекцией таких сложных состояний должны заниматься только профильные медики. В современной практике помощь психолога без медицинского образования может оказаться неэффективной или опасной, если специалист не обладает клиническими знаниями.

Ситуация осложняется тем, что общее ментальное здоровье населения подвергается нагрузкам из-за обилия информации. Иногда за аномальными фантазиями могут скрываться глубинные травмы, полученные в детстве, когда семейное воспитание не обеспечивало ребенку должной безопасности.

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