Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Объятия
Объятия
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:40

В сексуальных фантазиях существует красная линия: именно после нее меняется медицинская оценка

Определять границы между фантазией и патологией должен исключительно врач-психиатр, прошедший специальную подготовку по сексологии, рассказал NewsInfo врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Эксперт прокомментировал внедрение новых клинических рекомендаций, которые призваны помочь специалистам классифицировать сексуальные отклонения и подбирать адекватные методы терапии.

Ранее сообщалось, что Минздрав одобрил для применения в медицинской практике первое руководство по расстройствам сексуального предпочтения. Документ вводит четкую дифференциацию между личными предпочтениями и реальным вредом, а также предлагает врачам алгоритм лечения — от сеансов психотерапии до применения медикаментов, подавляющих выработку тестостерона.

По словам врача, разработка подобных документов ведется для профессионального сообщества, а не для массового читателя. Ключевым критерием оценки аномальности выступает ущерб — физический или психологический. Это касается как самоповреждений или дезадаптации самого человека, так и насильственных действий в отношении окружающих, например, при педофилии.

"Есть врачебная комиссия, врач-психиатр, имеющий подготовку по сексологии. Это руководство для профессионалов, для врачей-психиатров", — пояснил Кульгавчук.

Специалист отметил, что в России сформирована сильная научная школа, в частности в институте имени Сербского, где десятилетиями ведется работа по изучению судебной сексологии. Внедрение новых стандартов позволяет систематизировать накопленный опыт.

Кульгавчук подчеркнул, что общедоступность деструктивного контента в сети сегодня создает иллюзию нормы для многих девиаций. Однако врач напомнил, что любые проявления агрессии или насилия в сексуальной сфере однозначно классифицируются как патология. Юридические аспекты таких действий регулирует семейное право, защищающее личность от посягательств.

"Ключевым моментом в оценке аномальности является ущерб как самому носителю фантазий, ущерб тому, на кого направлено аномальное сексуальное поведение, или ущерб обществу в виде пропаганды этих моделей поведения. Издание руководства, безусловно, является шагом вперед и в науке, и в развитии здравоохранения", — добавил специалист.

При этом эксперты предупреждают, что диагностикой и коррекцией таких сложных состояний должны заниматься только профильные медики. В современной практике помощь психолога без медицинского образования может оказаться неэффективной или опасной, если специалист не обладает клиническими знаниями.

Ситуация осложняется тем, что общее ментальное здоровье населения подвергается нагрузкам из-за обилия информации. Иногда за аномальными фантазиями могут скрываться глубинные травмы, полученные в детстве, когда семейное воспитание не обеспечивало ребенку должной безопасности.

Проверено экспертом: врач-терапевт (врач общей практики) Алексей Поляков, врач-терапевт (врач общей практики) Марина Егорова

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Деньги уходят, а человек не замечает: почему подписки превращаются в тихую дыру в бюджете 16.09.2026 в 17:48

Финансовый советник Анна Карпычева объяснила NewsInfo, почему неправильное управление подписками и депозитами серьезно влияет на финансы россиян.

Читать полностью » Общая фамилия создает иллюзию крепкого брака: настоящий секрет семейной стабильности оказался глубже 16.09.2026 в 13:22

Психолог Марианна Абравитова объяснила NewsInfo, действительно ли общая фамилия влияет на стабильность брака.

Читать полностью » Сленг все чаще раздражает россиян: почему привычная речь вдруг стала казаться чужой 15.09.2026 в 16:15

Филолог Анна Валл объяснила NewsInfo, почему россияне резко реагируют на новые термины и жаргонизмы.

Читать полностью » Вечно недостаточно хорошо: одна установка заставляет человека годами гнаться за недостижимым идеалом 15.09.2026 в 16:05

Психолог Татьяна Потемкина рассказала NewsInfo, как патологический перфекционизм разрушает личность.

Читать полностью » Музыка может работать как обезболивающее: эффект появляется лишь при одном важном условии 14.09.2026 в 17:50

Нейропсихолог Татьяна Пушкарева прокомментировала NewsInfo данные ученых о способности музыки уменьшать боль.

Читать полностью » Офисные слухи иногда предупреждают о переменах: как использовать их себе во благо 14.09.2026 в 13:50

Психолог Людмила Полянова объяснила NewsInfo, почему офисные слухи предоставляют важные инструменты для карьерного роста, но требуют осторожности в интерпретации.

Читать полностью » Запретить ИИ детям оказалось недостаточно: школьникам придется освоить совсем другой навык 14.09.2026 в 12:34

Педагог Варвара Кокурина рассказала NewsInfo о том, почему запрет на использование нейросетей младшеклассниками не решит проблемы обучения.

Читать полностью » Финансовый план может оказаться бесполезным: вот как правильно тратить деньги 10.09.2026 в 15:57

Эксперт по финансам Анна Хуруджи объяснила NewsInfo, как образ жизни влияет на финансовое планирование и что важно учесть при составлении бюджета.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Белые грибы не подают тайных знаков: вот когда шанс наткнуться на боровики заметно выше
Садоводство
Гнилые яблоки могут испортить компост: одна хитрость превращает их в ценное удобрение
Экономика
Цифровой рубль входит в повседневную жизнь: кому придется уступить место в кошельке
Авто и мото
Четыре старые покрышки хотели отправить на свалку: в гараже им нашли другое применение
Красота и здоровье
Самостоятельный прием йода вошел в моду: щитовидка может не простить такой профилактики
Авто и мото
90 или 110 км/ч — не всегда лучший режим: как найти свою крейсерскую скорость для дальней дороги
Авто и мото
Автомобили без ОСАГО начнут искать камеры: у системы есть слабое место, которое ударит по водителям
Еда
Два ведра яблок — и ни одной причины снова печь шарлотку: 12 идей на осень
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet