Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим

Американский сексолог Натассия Миллер в интервью изданию Men's Health подчеркнула: гармония в интимной жизни складывается далеко не только из совпадения фантазий или практик. Ключевую роль играет способность пары справляться с различиями и при этом сохранять близость.

Что сигнализирует о проблемах

По словам специалистки, о явной несовместимости говорят такие признаки:

один партнер всегда инициирует секс, а другой — систематически уклоняется;

в паре избегают откровенных разговоров о сексе;

конфликты из-за частоты близости становятся регулярными;

прикосновения вызывают раздражение или неприязнь у одного из партнеров.

Либидо или что-то другое?

Миллер отмечает, что "разница в сексуальном влечении" часто оказывается лишь видимой причиной. Настоящие факторы могут скрываться глубже.

"Стресс, выгорание, гормональные изменения, прием лекарств, усталость от родительских обязанностей или даже невысказанная обида — все это может повлиять на желание", — пояснила экспертка.

Когда стоит обращаться к специалисту

Если потребности в интиме заметно меняются или становятся источником напряжения, Миллер рекомендует не откладывать консультацию у психолога. Это помогает разобраться в глубинных причинах и сохранить эмоциональную связь, даже если сексуальная жизнь меняется.