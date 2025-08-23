Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим
Американский сексолог Натассия Миллер в интервью изданию Men's Health подчеркнула: гармония в интимной жизни складывается далеко не только из совпадения фантазий или практик. Ключевую роль играет способность пары справляться с различиями и при этом сохранять близость.
Что сигнализирует о проблемах
По словам специалистки, о явной несовместимости говорят такие признаки:
- один партнер всегда инициирует секс, а другой — систематически уклоняется;
- в паре избегают откровенных разговоров о сексе;
- конфликты из-за частоты близости становятся регулярными;
- прикосновения вызывают раздражение или неприязнь у одного из партнеров.
Либидо или что-то другое?
Миллер отмечает, что "разница в сексуальном влечении" часто оказывается лишь видимой причиной. Настоящие факторы могут скрываться глубже.
"Стресс, выгорание, гормональные изменения, прием лекарств, усталость от родительских обязанностей или даже невысказанная обида — все это может повлиять на желание", — пояснила экспертка.
Когда стоит обращаться к специалисту
Если потребности в интиме заметно меняются или становятся источником напряжения, Миллер рекомендует не откладывать консультацию у психолога. Это помогает разобраться в глубинных причинах и сохранить эмоциональную связь, даже если сексуальная жизнь меняется.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru