Любовь и фитнес в одном: какие позиции работают лучше тренажёров

Секс-коуч Эмма Хьюитт в интервью New York Post заявила, что интим может стать полноценной кардиотренировкой — если длится не менее получаса. При этом многое зависит от выбранной позы: в некоторых калории сгорают заметно быстрее.

Самые энергозатратные позиции

"Маслобойка"

Женщина ложится на спину, поднимает бедра и тянет стопы к голове, партнёр садится сверху.

Мужчина тратит более 200 ккал , женщина — более 100 ккал .

"Тачка"

Партнёрша опирается на локти, партнёр встаёт сзади и поднимает её ноги, чтобы они обхватили его бёдра.

Калорий расходуется чуть меньше, чем в "маслобойке", но всё равно значительно.

Классика, которая работает

По словам Хьюитт, даже привычные позы — стоя или по-собачьи - позволяют активно сжигать калории.

Мужчина расходует около 180-190 ккал ,

женщина — примерно 100 ккал.

Итог

Секс не заменит полноценную тренировку, но при правильном подходе может стать дополнительным способом поддерживать форму. Главное — активность, длительность и выбор позы.