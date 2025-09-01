Любовь и фитнес в одном: какие позиции работают лучше тренажёров
Секс-коуч Эмма Хьюитт в интервью New York Post заявила, что интим может стать полноценной кардиотренировкой — если длится не менее получаса. При этом многое зависит от выбранной позы: в некоторых калории сгорают заметно быстрее.
Самые энергозатратные позиции
"Маслобойка"
Женщина ложится на спину, поднимает бедра и тянет стопы к голове, партнёр садится сверху.
Мужчина тратит более 200 ккал, женщина — более 100 ккал.
"Тачка"
Партнёрша опирается на локти, партнёр встаёт сзади и поднимает её ноги, чтобы они обхватили его бёдра.
Калорий расходуется чуть меньше, чем в "маслобойке", но всё равно значительно.
Классика, которая работает
По словам Хьюитт, даже привычные позы — стоя или по-собачьи - позволяют активно сжигать калории.
Мужчина расходует около 180-190 ккал,
женщина — примерно 100 ккал.
Итог
Секс не заменит полноценную тренировку, но при правильном подходе может стать дополнительным способом поддерживать форму. Главное — активность, длительность и выбор позы.
