Пожилые муж и жена за обеденным столом
Пожилые муж и жена за обеденным столом
© freepik.com is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:08

Секс после 70: как сохранить страсть и радость в зрелом возрасте

Сексолог Джесс О’Рейли: после 70 лет интимная жизнь становится глубже и эмоциональнее

Эксперты отмечают, что общество до сих пор избегает обсуждать сексуальность пожилых людей. По словам американского сексопатолога Шеннон Чавес, культурные табу и эйджизм вытесняют разговоры о близости у старшего поколения. В кино и на телевидении пожилые герои почти не изображаются в интимных сценах, а сама тема чаще становится поводом для шуток.

Чавес считает, что отсутствие адаптированного сексуального образования для возрастных групп после 50 лет приводит к искажённым представлениям и тревоге. Она подчеркивает: повышение осведомлённости и открытые обсуждения помогут разрушить мифы и сформировать более здоровое отношение к сексуальности в зрелые годы.

Исследования: желание сохраняется

Согласно опросу Национального центра по вопросам здорового старения (США) 2018 года, около 40% людей в возрасте 65-80 лет остаются сексуально активными. Почти две трети респондентов выразили интерес к интимной жизни, а более половины заявили, что считают секс важным для качества жизни.

Что меняется в интимной жизни после 70 лет

Желание никуда не исчезает.
76-летний Фрэнк из Техаса, состоящий в браке более полувека, отметил, что стремление к сексуальной близости и ощущение собственной привлекательности остаются такими же важными, как в молодости. По его словам, пожилым людям по-прежнему важно чувствовать себя желанными и привлекательными, несмотря на возрастные изменения внешности.

Частота меньше — качество выше.
Сексолог Джесс О'Рейли подчёркивает, что после 70 лет интимная жизнь нередко становится глубже и эмоциональнее. Хотя частота половых актов снижается, внимание смещается к новым способам получения удовольствия: от прикосновений и поцелуев до использования секс-игрушек и техник, выходящих за рамки классического полового акта.

Эректильная дисфункция — не приговор.
71-летний Норм из Мичигана рассказал, что, несмотря на проблемы с эрекцией, интимная жизнь его семьи стала даже более насыщенной благодаря новым формам прелюдии и взаимной стимуляции.

Физические ограничения можно обойти.
Специалисты отмечают: артрит, боли в суставах или снижение подвижности не обязательно исключают близость. Подушки для поддержки, использование смазок и выбор менее требовательных поз помогают сохранить комфорт.

Креативность только растёт.
70-летний Дэвид из Айовы признался, что с возрастом стал смелее в экспериментах. По его словам, чем старше становишься, тем меньше значение имеют условности — и тем свободнее можно выражать свои желания.

Женщины чаще сталкиваются с болью.
Психолог Рэйчел Нидл напоминает: гормональные изменения после менопаузы могут привести к сухости и потере эластичности тканей, что делает секс болезненным. Однако увлажняющие средства и вагинальные кремы помогают снизить дискомфорт.

Эмоции выходят на первый план.
Для многих людей интимность после 70 лет становится больше про эмоциональную близость, чем про физическую активность. Секс перестаёт быть "обязанностью" и превращается в способ укрепить связь с партнёром.

Желание не всегда спонтанно.
О'Рейли добавляет, что после менопаузы у многих женщин сексуальное влечение не возникает само по себе, но это не мешает наслаждаться близостью. Настроиться помогают фантазии, разговоры, прикосновения и постепенное возбуждение.

Главное — правильно управлять ожиданиями.
Некоторые пары даже планируют "свидания для секса". Так, одна супружеская пара призналась, что каждую пятницу посвящает близости, превращая этот день в особую семейную традицию.

Секс после 70 лет существует — и он важен. Он может быть реже, но зачастую становится более осознанным, эмоциональным и даже творческим. Главное — не поддаваться стереотипам, открыто обсуждать свои потребности и помнить: желание близости не имеет возраста.

