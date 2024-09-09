Найден надёжный способ защитить городскую канализацию от обрушения

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработали гаситель энергии повышенной долговечности для больших канализационных коллекторов, сообщила пресс-служба ПНИПУ в понедельник.

Такие устройства устанавливаются в точках соединения напорного и самотёчного участков канализационной сети, где конструкции испытывают повышенную нагрузку из-за мощных потоков нечистот, обычно после насосной станции. Их выполняют из железобетона, который в экстремальных условиях коррозирующего воздействия отходов быстро теряет прочность — были уже случаи обрушения колодцев.

Специалисты Пермского Политеха сделали гаситель из стеклокомпозита. Он представляет собой отражательный экран, на который неистово хлещет дурно пахнущая жижа, разлетаясь послойно с разной скоростью. В отводящие трубы она уже подаётся без прежнего напора. Конструкцией предусмотрена защита колодца от переполнения.

"В нашей разработке в качестве гасителя энергии кроме отражательного экрана служат также все поверхности внутри колодца и самого корпуса. Они изготовлены из монолитного стеклокомпозитного материала, который обладает высокой ударной прочностью, антифрикционными свойствами и химической инертностью, то есть не участвует в реакциях с жидкой и газообразной составляющими канализационного потока", — объясняет заведующая кафедрой "Теплогазоснабжение, вентиляция и водоснабжение, водоотведение" ПНИПУ доктор технических наук Ольга Ручкинова.

По её словам, разработка рассчитана минимум на 50 лет службы. Ожидается получение патента на устройство и его внедрение на сооружениях городской канализации в Перми.