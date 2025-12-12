Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Канализационный коллектор в Калининграде
© commons.wikimedia.org by padonak39 is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:56

Они ушли, а проблема осталась: почему лицензия УК не спасла дом от канализационного затопления

Камчатские жители обнаружили затопление подвала канализацией — 41 Регион

Подвал многоэтажки может превратиться в "серую зону", где коммунальные проблемы копятся месяцами и становятся заметны только по запаху и лужам под ногами. Об этом сообщает издание "41 Регион": жильцы дома на улице Автомобилистов, 10 в Петропавловске-Камчатском вновь пожаловались на затопление подвала канализационными стоками. По их словам, трубы внизу лежат на шлакоблоках, а нечистоты вытекают через открытые технические отверстия, причем, судя по объему, это происходит уже давно.

Что увидели жильцы в подвале

Жители рассказывают, что сточные трубы фактически не закреплены и "просто лежат" на шлакоблоках. Через открытые технологические отверстия, как описывается в публикации, в подвал вытекают сточные воды. Люди отмечают, что количество зловонных стоков говорит о длительном характере проблемы, а не о разовом происшествии.

Ситуацию в доме называют продолжением того, что жильцы воспринимают как коммунальный произвол. По их словам, проблема не выглядит внезапной и имеет признаки хронической. Речь идет именно о состоянии инженерных коммуникаций в подвале, которое приводит к затоплению нечистотами.

Управляющая компания лишилась лицензии

Недавно УК ООО "Энергоресурс-М", обслуживавшая этот дом, лишилась лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Компания управляла 22 многоквартирными домами в Петропавловске-Камчатском, включая дом на Автомобилистов, 10. Для жильцов это стало дополнительным фактором неопределенности: кто и когда будет устранять накопившиеся проблемы.

Авторы материала отмечают, что, по словам жильцов, они и раньше "толком не видели никакой работы УК". Теперь же, как считают люди, ситуация стала еще более запущенной, поскольку фактически они остаются без понятного механизма реакции на аварийное состояние подвала. На этом фоне жители говорят о чувстве брошенности и отсутствии реальной помощи.

"Брошены" и готовы ремонтировать сами

На фоне затянувшейся проблемы жильцы рассматривают возможность ремонта сточных труб за свой счет. Это решение, как следует из текста, обсуждается не от хорошей жизни, а из усталости ждать реакции со стороны ответственных структур. Для людей речь идет не только о неудобствах, но и о санитарных рисках, которые неизбежно сопровождают длительное присутствие канализационных стоков в подвале.

Дополнительную тревогу вызывает то, что в подвале поселился бездомный, который, по словам жильцов, стаскивает туда мусор. В материале говорится, что ранее жители уже обращались в редакцию по поводу состояния подъезда. Этот контекст подчеркивает, что проблемы в доме носят комплексный характер и не ограничиваются одной аварией.

Что показывали кадры год назад и что изменилось

Издание напоминает о съемке примерно годичной давности. На тех кадрах, как описывается, "повсюду торчат провода", валяются сломанные двери, видны следы пожара, а все это сопровождается "невыносимым запахом". По словам жильцов, на текущий момент ситуация практически не изменилась, что усиливает ощущение застоя и отсутствия ремонта.

Таким образом, история на Автомобилистов, 10 выглядит как длительный коммунальный кризис: затопленный подвал, захламление и отсутствие ощутимых перемен даже спустя год. В центре жалоб — состояние сточных труб и общий упадок в местах общего пользования, который, по словам жильцов, остается без системного решения.

