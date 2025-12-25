Севморпуть на грани революции: почему 2025 год — это не просто рекорд, а переломный момент
Грузооборот по Северному морскому пути (Севморпуть) за январь-сентябрь 2025 года составил 31 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".
Развитие Северного морского пути
Новак отметил, что Севморпуть продолжает активно развиваться, и по итогам девяти месяцев 2025 года грузооборот достиг значительного уровня.
"Северный морской путь активно развивается, по итогам девяти месяцев вышли на уровень грузооборота по Северному морскому пути 31 млн тонн", — сказал вице-премьер.
Преобладание энергоресурсов в поставках
По словам Новака, около 80% всех поставок по Северному морскому пути составляют энергоресурсы. В основном это сжиженный природный газ и нефть.
"В основном это продукция энергетическая — сжиженный природный газ, поставки нефти — это 80 процентов грузооборота", — отметил он.
Стратегическое значение Севморпути
Вице-премьер подчеркнул стратегическую важность Севморпути как эффективного маршрута для поставок.
"Это целый комплекс огромных задач, которыми сегодня занимается правительство и будет продолжать это делать, потому что это стратегическая задача, и это обеспечивает развитие внешнеэкономических связей, торгового оборота и снижение издержек наших производителей и грузоотправителей", — добавил Новак.
Он отметил, что в настоящее время власти активно решают задачи по обеспечению необходимой инфраструктурой, судами, спутниками связи и вопросами безопасности.
