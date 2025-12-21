Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бизнесмен рассчитывает деньги
Бизнесмен рассчитывает деньги
© Designed by Freepik by freepik is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:17

Северный стаж есть, надбавки нет: почему пенсионные выплаты могут оказаться меньше

Северный стаж не всегда учитывают при назначении пенсии – юрист Петров

Повышенная пенсия в России может зависеть не только от возраста и общего трудового стажа, но и от особенностей условий, в которых человек работал. Однако на практике не все виды специального стажа автоматически учитываются при назначении выплат, и это может напрямую повлиять на итоговый размер пенсии. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Когда стаж "теряется" при назначении пенсии

Как правило, сведения о специальном стаже — например, работе в особых климатических условиях — должны автоматически учитываться Социальным фондом России. Но, как отмечают юристы, на практике такие данные не всегда корректно отражаются в базах фонда. В результате граждане могут недополучать положенные надбавки.

В подобных ситуациях возникает необходимость подтверждать и восстанавливать стаж. Юрист Сергей Петров поясняет, что одна из самых распространённых проблем связана с так называемым северным стажем, который напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Северный стаж и коэффициенты

Северный стаж начисляется гражданам, которые работали или проживали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Он даёт право на применение повышающих коэффициентов к пенсии, размер которых зависит от конкретного региона.

Максимальный коэффициент — 2 — предусмотрен для работавших на Сахалине, Камчатке, в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Для жителей Норильска и Мурманска действует коэффициент 1,8, а для Республики Саха и Магаданской области — 1,7. В ряде регионов, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Забайкальский край, Иркутскую, Тюменскую и Амурскую области, повышение пенсии составляет 30%.

Условия для получения надбавки

Чтобы претендовать на повышенную пенсию, необходимо иметь не менее 15 лет работы непосредственно в районах Крайнего Севера либо 20 лет — в приравненных к ним местностях. При этом общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сергей Петров обращает внимание, что с 2024 года в России действует упрощённый, беззаявительный механизм назначения северной надбавки. Однако если стаж не был учтён или отражён не полностью, гражданин вправе обратиться в Социальный фонд для корректировки данных.

"Сгоревший" стаж и как его вернуть

Отдельной проблемой остаётся так называемый "сгоревший" стаж — периоды работы до 2002 года, которые зафиксированы в трудовой книжке, но не отражены в системе пенсионных отчислений. Это связано с тем, что после 2002 года работодатель мог не внести необходимые сведения.

Юрист подчёркивает: при наличии подтверждающих записей в трудовой книжке гражданин имеет право оспорить отказ в учёте такого стажа. Это позволяет восстановить право на повышенную пенсию и включить соответствующий трудовой опыт в расчёт выплат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Роман Вильфанд предупредил об опасности хрупкого льда в центральной России – ТАСС вчера в 8:01
Лёд, который может не выдержать: как температура близка к нулю превращает замёрзшие водоёмы в угрозу

В связи с тонким льдом в центральной России выходить на него опасно, предупреждают специалисты. Вскоре будет проверена его прочность для подледного лова.

Читать полностью » В России развиваются системы оповещения, включая использование домофонов для экстренных уведомлений – МЧС вчера в 8:00
Что скрывается за умными домофонами: как они могут спасти жизни в чрезвычайных ситуациях

Домофоны и системы эвакуации становятся частью системы оповещения населения в России, помогая быстрее информировать граждан о ЧС.

Читать полностью » Церковь назвала оккультные услуги источником финансового и духовного ущерба – ТАСС вчера в 4:57
Сотни миллиардов исчезают в никуда: оккультные практики признали угрозой для общества

В РПЦ рассчитывают на федеральный запрет оккультно-магических услуг, считая их источником финансового и духовного ущерба для граждан.

Читать полностью » Паводок на реке Индигирке повредил 127 жилых помещений – власти Якутии вчера в 4:57
Пять домов ушли под воду навсегда: последствия паводка в Якутии оказались тяжелее ожиданий

Летний паводок на северо-востоке Якутии нанёс ущерб более чем на 307 млн рублей. Власти завершили восстановительные работы и готовят новые меры защиты.

Читать полностью » Экспертиза оценила квартиру Ларисы Долиной в 138 млн рублей – ТАСС вчера в 4:57
Недвижимость с сюжетом триллера: экспертиза поставила точку в споре о цене квартиры Долиной

Судебная экспертиза по делу Ларисы Долиной оценила ее квартиру в 138 млн рублей, тогда как стороны сделки называли суммы от 112 до 205 млн.

Читать полностью » Мошенники под видом новогодних выплат выманивают данные карт – Иван Курбаков вчера в 4:24
Праздник превращают в ловушку: мошенники охотятся за картами под прикрытием государства

Мошенники перед Новым годом рассылают сообщения о фальшивых выплатах и подарках от властей, выманивая у россиян данные банковских карт.

Читать полностью » В Приморье возбудили дело после хищения 1,6 млн рублей через банковскую схему – прокуратура вчера в 4:24
Телефонная атака без масок: аферисты выманили миллионы у осведомлённого жителя Приморья

Житель Большого Камня лишился 1,6 млн рублей после звонка "сотрудников банка" — прокуратура взяла расследование дела о мошенничестве под контроль.

Читать полностью » Мошенники в мессенджерах продают несуществующую красную рыбу и икру – МВД РФ вчера в 3:51
Соблазнительная цена, красивая упаковка — и пустой кошелёк: новая схема новогоднего обмана

Перед Новым годом мошенники массово предлагают красную рыбу и икру по "выгодным" ценам в мессенджерах, исчезая после получения предоплаты.

Читать полностью »

Новости
Наука
123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science
Красота и здоровье
Нерасчёсываемые волосы оказались редкой генетической аномалией – трихолог Исакова
Экономика
Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума
Туризм
Россиянам предложили зимний пляжный отдых в Салале с Индийским океаном – АТОР
Мир
Во Франции усилили охрану улиточных и устричных ферм перед праздниками – BFMTV
ДФО
Во Владивостоке эвакуировали 10 человек из-за пожара в админздании – МЧС
Красота и здоровье
Лёгкий горячий суп улучшает работу ЖКТ по утрам – врач Разаренова
Культура и шоу-бизнес
Скончался актёр театра и кино Николай Денисов в возрасте 80 лет – Кино-театр.ру
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet