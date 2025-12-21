Северный стаж есть, надбавки нет: почему пенсионные выплаты могут оказаться меньше

Повышенная пенсия в России может зависеть не только от возраста и общего трудового стажа, но и от особенностей условий, в которых человек работал. Однако на практике не все виды специального стажа автоматически учитываются при назначении выплат, и это может напрямую повлиять на итоговый размер пенсии. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Когда стаж "теряется" при назначении пенсии

Как правило, сведения о специальном стаже — например, работе в особых климатических условиях — должны автоматически учитываться Социальным фондом России. Но, как отмечают юристы, на практике такие данные не всегда корректно отражаются в базах фонда. В результате граждане могут недополучать положенные надбавки.

В подобных ситуациях возникает необходимость подтверждать и восстанавливать стаж. Юрист Сергей Петров поясняет, что одна из самых распространённых проблем связана с так называемым северным стажем, который напрямую влияет на размер пенсионных выплат.

Северный стаж и коэффициенты

Северный стаж начисляется гражданам, которые работали или проживали в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Он даёт право на применение повышающих коэффициентов к пенсии, размер которых зависит от конкретного региона.

Максимальный коэффициент — 2 — предусмотрен для работавших на Сахалине, Камчатке, в Республике Саха (Якутия) и на Чукотке. Для жителей Норильска и Мурманска действует коэффициент 1,8, а для Республики Саха и Магаданской области — 1,7. В ряде регионов, включая Ханты-Мансийский автономный округ, Забайкальский край, Иркутскую, Тюменскую и Амурскую области, повышение пенсии составляет 30%.

Условия для получения надбавки

Чтобы претендовать на повышенную пенсию, необходимо иметь не менее 15 лет работы непосредственно в районах Крайнего Севера либо 20 лет — в приравненных к ним местностях. При этом общий трудовой стаж должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Сергей Петров обращает внимание, что с 2024 года в России действует упрощённый, беззаявительный механизм назначения северной надбавки. Однако если стаж не был учтён или отражён не полностью, гражданин вправе обратиться в Социальный фонд для корректировки данных.

"Сгоревший" стаж и как его вернуть

Отдельной проблемой остаётся так называемый "сгоревший" стаж — периоды работы до 2002 года, которые зафиксированы в трудовой книжке, но не отражены в системе пенсионных отчислений. Это связано с тем, что после 2002 года работодатель мог не внести необходимые сведения.

Юрист подчёркивает: при наличии подтверждающих записей в трудовой книжке гражданин имеет право оспорить отказ в учёте такого стажа. Это позволяет восстановить право на повышенную пенсию и включить соответствующий трудовой опыт в расчёт выплат.