Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:03

От Арктики до Антарктики: международный экипаж достиг мыса Челюскин

Российско-бразильская экспедиция "Братство" покорила Северный морской путь

Российско-бразильская парусная экспедиция "Братство" успешно преодолела один из самых сложных этапов кругосветного путешествия — льды Северного морского пути. Яхта Fraternidade ("Братство") с международным экипажем на борту достигла мыса Челюскин, самой северной точки Евразии, несмотря на штормы и ледовые поля.

Капитан Сергей Щербаков, впервые побывавший на мысе Челюскин 25 лет назад, отметил, что переход через пролив Вилькицкого на Таймыре стал серьезным испытанием. Однако благодаря поддержке "Атомфлота", предоставившего актуальные навигационные карты, экипаж справился с трудностями. Сейчас яхта движется на юг, к следующей ключевой точке маршрута — мысу Горн.

Экспедиция, организованная при участии Русского географического общества, посвящена нескольким важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 180-летию РГО, 200-летию установления дипотношений между Россией и Бразилией, а также 20-летию создания БРИКС. В ближайшие недели "Братство" посетит российские порты Тикси, Певек и Анадырь, где запланированы встречи с местными жителями и общественные мероприятия.

По словам участников, в Море Лаптевых ледовая обстановка улучшается, что облегчает дальнейшее плавание. Экипаж, состоящий из российских и бразильских моряков, продолжает путь в хороших погодных условиях — при умеренном ветре и ясном небе.

Экспедиция стартовала в рамках проекта "Россия-Бразилия-БРИКС", направленного на укрепление международных связей.
Яхта Fraternidade стала одним из немногих парусных судов, прошедших Северный морской путь без ледокольной поддержки.
В следующем году планируется издание книги о кругосветном путешествии с уникальными фотографиями и дневниками участников.

