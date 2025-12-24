Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:01

Северный экзамен для системы образования: какие города Коми не вышли на уроки

Морозы отменили занятия в школах Коми для учеников до 11 классов — Комиинформ

Морозы вновь скорректировали учебный процесс в Республике Коми: из-за низких температур школьники во многих муниципалитетах остались дома. Об этом сообщает ИА "Комиинформ".

Усинск, Инта и Воркута

В Усинске при температуре воздуха около -30 °C объявлен актированный день для воспитанников детских садов и учащихся 1-4 классов первой смены.
В Инте занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс с учётом низкой температуры и скорости ветра. В условиях карантина речь идёт о школах села Петрунь и посёлка Абезь.

В Воркуте дома останутся учащиеся с 1 по 8 класс первой и второй смен.

Центральные города республики

В Сосногорске занятия отменены для школьников с 1 по 7 класс.
В Княжпогостском районе актированный день объявлен для всех учащихся — с 1 по 11 класс.
В Ухте занятия отменены для школьников с 1 по 7 класс первой смены.
В Вуктыле из-за морозов не учатся дети с 1 по 11 класс.
В Печоре, где температура воздуха опустилась до -39 °C, отменены занятия для всех школьников с 1 по 11 класс.

Сельские школы и районы

В Усть-Цилемском районе занятия отменены:
— в Усть-Цилемской школе — с 1 по 8 класс;
— в селе Окунев Нос — с 1 по 8 класс;
— в Шэръяге — с 1 по 9 класс;
— в Пижме — с 1 по 8 класс;
— в Цильме — со 2 по 8 класс;
— в школе № 14 — с 1 по 8 класс.
Для учащихся 4-9 классов в ряде школ организовано дистанционное обучение.

Корткеросский и Усть-Куломский районы

В Корткеросском районе актированные дни объявлены дифференцированно:
— в селе Намск — с 1 по 4 класс;
— в Визябоже и Большелуге — с 1 по 6 класс;
— в Приозёрном, Мордино, Сторожевске и Корткеросе — с 1 по 8 класс;
— в Подтыбке и Нёбдино — с 1 по 9 класс;
— в Усть-Лэкчиме, Нившере, Подъельске, Аджероме, Богородске и Кересе — с 1 по 11 класс.

В Усть-Куломском районе занятия отменены в большинстве школ — от 1-4 до 1-11 классов в зависимости от населённого пункта, включая Югыдъяг, Тимшер, Усть-Нем, Помоздино и другие сёла.

Ижемский, Удорский и Троицко-Печорский районы

В Ижемском районе актированный день объявлен в большинстве школ — от 1-9 до 1-11 классов, включая Ижму, Бакур, Брыкаланск и Щельяюр.
В Удорском районе в селе Кослан занятия отменены для школьников с 1 по 4 класс.

В Троицко-Печорском районе актированный день введён в школах Усть-Илыча, Приуральского, Якши и Троицко-Печорска. В Комсомольске-на-Печоре и Нижней Омре занятия отменены до 9 класса, при этом в Нижней Омре действует карантин.

extreme cold school closures

Морозы до -39 градусов вновь оставили тысячи школьников Коми дома. В большинстве районов объявлены актированные дни и дистанционное обучение.

Коми, морозы, актированный день, школы, отмена занятий, низкая температура, школьники, Воркута, Печора, районы Коми

