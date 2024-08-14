Германия заявила, что расследование инцидента с «Северными потоками» не повлияет на поддержку Украины

Германия отметила, что расследование инцидента с "Северными потоками" не окажет воздействия на поддержку Украины.

В пресс-релизе правительства ФРГ было заявлено, что события, связанные с подрывом "Северных потоков", не изменят позицию Берлина в отношении Киева. Ранее некоторые немецкие СМИ сообщали о ордере на арест украинца, подозреваемого в диверсионной деятельности.

На брифинге официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер подчеркнул, что текущее расследование полностью соответствует всем правовым нормам, а его завершение является "приоритетом" для Германии. Он направил все запросы по делу к генеральному федеральному прокурору, который отказался комментировать ситуацию.

Среди материалов в СМИ упоминается, что генеральная прокуратура Германии издала ордер на арест гражданина по имени Владимир З. из Киева, подозреваемого в активностях, связанных с взрывами на газопроводах. Операция произошла 26 сентября 2022 года и привела к значительным повреждениям. В ходе расследования пытаются выяснить детали, однако ни одна страна не разглашает специфическую информацию, ссылаясь на её конфиденциальный статус.

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