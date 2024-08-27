После Олимпиады северокорейские олимпийцы будут подвержены «идеологической очистке»

Как пишет Daily NK, северокорейские спортсмены, участвовавшие в летних Олимпийских играх в Париже, будут подвержены тщательной проверке в Пхеньяне на предмет возможного "заражения" несоциалистическими настроениями.

В Северной Корее спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, по возвращении домой проходят трёхступенчатую проверку, так как считается, что даже простое пребывание за границей "заражает" людей несоциалистическими настроениями.

Проверку проводит Центральный комитет Трудовой партии Кореи, Министерство физической культуры и спорта и сами спортсмены.

Первую оценку проводит спортивное бюро Отдела пропаганды и агитации ЦК. Чиновники бюро оценивают поведение спортсменов во время поездки. За поведением, которое противоречит партийным директивам или пропаганде, следует наказание. Так, например, северокорейцам запрещено контактировать с любыми иностранными спортсменами, включая южнокорейских.

Затем в Министерстве физической культуры и спорта оценивают выступления спортсменов. Там принимается решение, есть ли прогресс по сравнению с предыдущими соревнованиями и заслуживают ли атлеты награды. Спортсменов, выступивших плохо, критикуют или даже наказывают. Так, встречались случаи, когда спортсмены, которые не оправдали ожиданий, приговаривались к нескольким месяцам общественных работ.

В рамках третьего этапа проверки северокорейские спортсмены критикуют друг друга и себя. Во время таких сеансов спортсмены признаются в своем неподобающем поведении и критикуют слова и действия других спортсменов, свидетелями которых они стали во время соревнований.

В этом году негативную идеологическую оценку получили игроки по настольному теннису Ри Чон Сик и Ким Кум Ён. Спортсменов, завоевавших серебряную медаль в этом виде спорта, могут осудить за селфи со своими южнокорейскими и китайскими соперниками на Олимпиаде.

В отчете критически отмечается, что Ри и Ким "улыбались", стоя рядом со спортсменами из Южной Кореи, которую власти Северной Кореи называют врагом страны номер один.

Пока неизвестно, накажут ли власти Северной Кореи своих спортсменов. Процесс "идеологической очистки" спортсменов-олимпийцев продлится месяц.

Фото: Администрация Президента России (Creative Commons Attribution 3.0).