Новая Мекка для тех, кому надоели Турция и Таиланд: что предлагают в Северной Корее

Спрос растёт, а рейсов мало. Северная Корея всё активнее привлекает внимание российских туристов, особенно после запуска нового курорта Вонсан-Кальма. Однако, несмотря на интерес, попасть в КНДР по-прежнему не так просто: пока прямое авиасообщение ограничено, а регулярность полётов — крайне низкая.

Пока только через Владивосток

На сегодняшний день единственным стабильным маршрутом остаются рейсы Air Koryo из Владивостока в Пхеньян. Самолёты летают трижды в неделю, и это — единственный воздушный путь в закрытую страну для россиян.

Прямой рейс из Москвы: есть ли шанс?

В июле Росавиация выдала допуск на полёты из Москвы в Пхеньян — не более двух раз в неделю. Пока неизвестно, будут ли рейсы запущены регулярно. Но, как отмечает Российский союз туриндустрии, разовые рейсы раз в месяц не повлияют существенно на туристический поток.

Впрочем, специалисты надеются, что авиапрограмма будет пересмотрена.

"Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из центральной России составит, вероятно, около 70%", — считает Ирина Кобелева, глава московского офиса туркомпании "ВостокИнтур".

Потенциал направления — высокий

По словам туроператоров, интерес к Северной Корее растёт, особенно благодаря новостям о развитии курорта Вонсан-Кальма и уникальности самого направления. Отсутствие массового туризма, закрытость страны и строгость местных правил, напротив, только подогревают интерес определённой категории туристов — тех, кто ищет необычные и редкие маршруты.