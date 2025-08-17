Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Северная Корея
Северная Корея
© Victorious Fatherland Liberation War Museum and Ryugyong Hotel by Clay Gilliland is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:43

Новая Мекка для тех, кому надоели Турция и Таиланд: что предлагают в Северной Корее

РСТ: интерес к турам в КНДР растёт, но авиасообщение остаётся ограниченным

Спрос растёт, а рейсов мало. Северная Корея всё активнее привлекает внимание российских туристов, особенно после запуска нового курорта Вонсан-Кальма. Однако, несмотря на интерес, попасть в КНДР по-прежнему не так просто: пока прямое авиасообщение ограничено, а регулярность полётов — крайне низкая.

Пока только через Владивосток
На сегодняшний день единственным стабильным маршрутом остаются рейсы Air Koryo из Владивостока в Пхеньян. Самолёты летают трижды в неделю, и это — единственный воздушный путь в закрытую страну для россиян.

Прямой рейс из Москвы: есть ли шанс?
В июле Росавиация выдала допуск на полёты из Москвы в Пхеньян — не более двух раз в неделю. Пока неизвестно, будут ли рейсы запущены регулярно. Но, как отмечает Российский союз туриндустрии, разовые рейсы раз в месяц не повлияют существенно на туристический поток.

Впрочем, специалисты надеются, что авиапрограмма будет пересмотрена.

"Если появится прямой рейс из Москвы, доля туристов из центральной России составит, вероятно, около 70%", — считает Ирина Кобелева, глава московского офиса туркомпании "ВостокИнтур".

Потенциал направления — высокий
По словам туроператоров, интерес к Северной Корее растёт, особенно благодаря новостям о развитии курорта Вонсан-Кальма и уникальности самого направления. Отсутствие массового туризма, закрытость страны и строгость местных правил, напротив, только подогревают интерес определённой категории туристов — тех, кто ищет необычные и редкие маршруты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тревел-блогер объяснил, почему звёздность отеля не всегда соответствует ожиданиям сегодня в 13:54

Звезды отеля обманчивы: как блогер раскрыл истинное качество сервиса

Тревел-блогер делится шокирующим опытом: как звезды отелей не всегда соответствуют качеству сервиса. Узнайте, на что действительно стоит обращать внимание!

Читать полностью » Отмена рейса: обязанности перевозчика перед пассажирами сегодня в 12:33

Как не потерять деньги: что обязаны сделать авиакомпании, если рейс отменили

Отмена рейса — стресс для пассажира, но авиакомпании обязаны помочь. Разбираемся, что именно должны предоставить перевозчики по закону.

Читать полностью » Когда авиакомпания обязана компенсировать задержку рейса сегодня в 11:31

Обязаны вернуть деньги: права пассажиров при задержке рейса в России и за рубежом

Разбираемся, в каких случаях авиакомпания обязана компенсировать задержку рейса: что говорит российское законодательство и международные правила.

Читать полностью » Страховка авиабилета: пустая трата денег или реальная защита сегодня в 10:28

Страховка авиабилета: почему желание сэкономить может обернуться большими потерями

Стоит ли платить за страховку авиабилета? Личный опыт и реальные ситуации, когда экономия может обернуться большими потерями.

Читать полностью » Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса в аэропорту сегодня в 9:27

Регистрация закрыта: ошибка, которая может стоить билета, и как её исправить

Что делать, если вы опоздали на регистрацию рейса: реальные советы, как действовать в аэропорту, чтобы всё же улететь или минимизировать потери.

Читать полностью » Как регулировать джетлаг с помощью правильного рациона сегодня в 8:25

Джетлаг в путешествии: как еда помогает быстрее привыкнуть к новому времени

Можно ли регулировать джетлаг едой? Личный опыт и советы: что стоит есть, а чего избегать после перелётов через несколько часовых поясов.

Читать полностью » Как восстановиться после перелёта через несколько часовых зон сегодня в 7:24

Боремся с джетлагом: как спасти первые дни отпуска после перелёта

Личный опыт борьбы с джетлагом: как быстрее адаптироваться после дальних перелётов и вернуть привычный ритм жизни.

Читать полностью » Сравнение утренних и ночных перелётов для туристов сегодня в 6:21

Плюсы и минусы рейсов в разное время суток, о которых не пишут в рекламе

Советы из личного опыта: сравнение утренних и ночных перелётов. Когда лететь удобнее, а когда поездка превращается в лишний стресс.

Читать полностью »

Новости
ЦФО

Число жертв взрыва на рязанском заводе достигло 14 человек
Мир

Депутат ВР Железняк: Зеленский вылетел в Вашингтон для ключевых переговоров с Трампом
Садоводство

Епифанова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров с дачными участками
Питомцы

Стерилизация снижает у кошек желание убежать на улицу и предотвращает болезни
Спорт и фитнес

Как правильно приседать для укрепления ног и ягодиц — пошаговая инструкция
Наука и технологии

Регулярные физические нагрузки положительно влияют на учебные успехи школьников
Еда

Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача
Наука и технологии

Ученые обнаружили следы древних растений, выживших после вулканического пепла в Забайкалье
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru