Военные и дружеские нужды: Ким Чен Ын расширяет производство беспилотников КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в минувшую субботу лично возглавил испытания беспилотников, организованные Институтом беспилотных летательных аппаратов Академии национальной обороны страны.
Он дал указание значительно расширить разработку и производство различных типов дронов, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Испытания, прошедшие 24 августа, были наблюдены высокопоставленными членами Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Ким Чен Ын ознакомился с новыми моделями беспилотников и руководил их тестированием.
ЦТАК отметило, что испытанные беспилотники, способные действовать на суше и на море, успешно выполнили заданные задачи, точно поразив цели по различным маршрутам.
Лидер КНДР выразил удовлетворение характеристиками новых дронов и подчеркнул необходимость увеличения интенсивности боевых испытаний для скорейшего внедрения их в армию. Он отметил, что разработка беспилотников является ключевым аспектом в стратегической подготовке к возможным военным конфликтам.
Ким Чен Ын также подчеркнул важность активного развития не только стратегических разведывательных дронов, но и ударных беспилотников для пехоты и спецподразделений, включая беспилотники-камикадзе. Он акцентировал внимание на необходимости постоянного совершенствования подводных стратегических вооружений и подводных беспилотников, используя в их разработке технологии искусственного интеллекта.
Ранее, в январе, ЦТАК информировало о проведении испытаний подводной ядерной системы "Хэиль-5-23" в ответ на совместные военные маневры Южной Кореи, США и Японии. КНДР уже провела испытания систем "Хэиль" и "Хэиль-2" в предыдущем году.
Сообщается, что "Хэиль" — это ядерный беспилотный подводный аппарат, разработка которого началась в 2012 году и который прошел более 50 испытаний за последние два года, многие из которых были проведены под руководством самого Ким Чен Ына.
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