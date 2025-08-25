Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Капельница
Капельница
© www.freepik.com by rawpixel.com is licensed under Free More info
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:16

В Щёлкове жестоко избили футболиста Арсения Ерошевича

В Щёлкове избили футболиста Арсения Ерошевича: игрок в коме после двух операций

В подмосковном Щёлково тяжело пострадал 25-летний игрок любительского клуба "Русская община Щёлково" Арсений Ерошевич. По информации Sport Baza, всё началось с бытового конфликта в одном из ночных заведений города.

По словам очевидцев, Ерошевич вышел в туалет вместе с несколькими посетителями клуба — якобы для выяснения отношений. Спустя пару минут драка продолжилась на улице, где на футболиста напали несколько человек. Один из ударов пришёлся сзади: спортсмен упал, ударившись головой об асфальт и потерял сознание. Несмотря на это, нападавшие продолжили наносить удары по лежащему.

В результате Ерошевич получил тяжёлые травмы — открытый перелом черепа, серьёзную гематому головного мозга и перелом гортани. Молодого человека экстренно прооперировали дважды, после чего он был помещён в реанимацию и впал в кому.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Джейк Харкофф объяснил, в каких случаях гантели нельзя использовать вместо гирь сегодня в 9:10

Как тренироваться дома без гири и не потерять результат

Можно ли заменить гирю гантелью без потери эффективности? Эксперты объясняют, в каких упражнениях это работает, а где лучше не рисковать.

Читать полностью » Джереми Шумахер: становая тяга на прямых ногах нагружает бёдра, ягодицы и поясницу сегодня в 8:50

Одно неверное движение в становой тяге может стоить здоровья спины

Становая тяга на прямых ногах развивает силу и гибкость одновременно. В чём её отличие от других вариантов и почему она так ценна — разбираем подробно.

Читать полностью » Эксперт по фитнесу Стейси Зелински назвала эффективные прогрессии hollow body hold сегодня в 8:10

Лёжа на полу, можно прокачать больше мышц, чем в спортзале

Hollow body hold кажется простым, но именно он включает в работу десятки мышц и укрепляет тело лучше любых скручиваний. Узнайте, как усложнить упражнение.

Читать полностью » Каролина Араухо объяснила, как выполнять суперсеты для укрепления ягодичных мышц дома сегодня в 7:50

Приседания по-новому: как всего два движения заставляют тело работать на пределе

Можно ли накачать ягодицы без тренажёров? Да! Три суперсета от тренера Каролины Араухо сделают домашнюю тренировку не менее эффективной.

Читать полностью » Исследование Journal of Osteopathic Medicine: для деформации IT band нужно 900 кг давления сегодня в 7:10

Пять простых шагов, которые реально снимают боль при синдроме бегуна

Можно ли растянуть IT band и стоит ли катать его роликом? Учёные и физиотерапевты развенчивают мифы о синдроме бегуна и дают практичные советы.

Читать полностью » Тренер Джастин Компф перечислил пять упражнений для развития силы и выносливости ног сегодня в 6:50

Почему старые упражнения убивают прогресс ног

Привычные приседания и выпады больше не работают? Узнайте, какие 5 замен сделают тренировки ног эффективнее и помогут снова увидеть прогресс.

Читать полностью » Тренер Джейк Харкофф представил лучшие упражнения 2-в-1 для быстрого укрепления мышц сегодня в 6:10

Пять движений, которые заменят целый зал: тело работает, время свободно

Узнайте, как 2-в-1 упражнения превращают обычную тренировку в мощный full-body workout и помогают сэкономить время без потери результата.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям выявил лучшие методы тренировки грудных мышц сегодня в 5:50

Жим, который меняет всё: упражнение, делающее тело несокрушимым

Сильная грудь — это не только про внешний вид. Узнайте, какие упражнения делают её мощной, а жизнь — проще, даже если вы тренируетесь дома.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ученые объясняют, как собаки реагируют на распорядок дня хозяев
Красота и здоровье

Диетолог Анна Цуканова объяснила резкие колебания веса Филиппа Киркорова
Садоводство

Агрономы: для цветения гортензии нужен фосфор и калий, азот допустим только весной
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Алёна Римская развеяла мифы о вреде чипсов: что правда, а что нет
Еда

Приготовление пельменей под сыром и майонезом
Авто и мото

На Ульяновском автозаводе проходят испытания обновлённого двигателя ZMZ Pro для внедорожников
Авто и мото

Эксперт Турсунова объяснила, почему кондиционер в машине может перестать работать
Еда

Рецепт маринованных помидоров с виноградом на зиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru