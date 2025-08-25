В Щёлкове жестоко избили футболиста Арсения Ерошевича

В подмосковном Щёлково тяжело пострадал 25-летний игрок любительского клуба "Русская община Щёлково" Арсений Ерошевич. По информации Sport Baza, всё началось с бытового конфликта в одном из ночных заведений города.

По словам очевидцев, Ерошевич вышел в туалет вместе с несколькими посетителями клуба — якобы для выяснения отношений. Спустя пару минут драка продолжилась на улице, где на футболиста напали несколько человек. Один из ударов пришёлся сзади: спортсмен упал, ударившись головой об асфальт и потерял сознание. Несмотря на это, нападавшие продолжили наносить удары по лежащему.

В результате Ерошевич получил тяжёлые травмы — открытый перелом черепа, серьёзную гематому головного мозга и перелом гортани. Молодого человека экстренно прооперировали дважды, после чего он был помещён в реанимацию и впал в кому.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Устанавливаются все участники и обстоятельства произошедшего.