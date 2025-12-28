Погода резко меняет правила: конец декабря в Краснодарском крае готовит опасный сценарий

Конец декабря в Краснодаре и по всему краю пройдёт под знаком нестабильной и потенциально опасной погоды. Осадки в смешанной фазе, порывистый ветер и резкие перепады температуры создадут сложную обстановку как в городах, так и на трассах. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Краснодаре

В воскресенье, 28 декабря, в краевой столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днём в городе пройдут мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях, а также о формировании гололёдно-изморозевых отложений.

Ветер будет юго-западным, со скоростью 5-10 м/с, днём порывы могут усиливаться до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит от -2 до -4 градусов, днём ожидается потепление до +1…+3 градусов.

Обстановка по Краснодарскому краю

По региону в целом прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью осадки ожидаются местами, днём — временами. Возможны дождь, мокрый снег и снег, при этом в отдельных районах осадки будут сильными и даже обильными.

Синоптики предупреждают о неблагоприятных и опасных метеоявлениях. В ряде муниципалитетов ожидаются гололёдно-изморозевые отложения на фоне усиления ветра до 15-20 м/с, местами — до 20-25 м/с. В горных районах порывы ветра могут достигать 30-35 м/с. Также прогнозируются сильное налипание мокрого снега, метели, снежные заносы и гололедица на дорогах.

Температура воздуха ночью составит от -1 до -6 градусов, по востоку края местами — до -6…-11 градусов. Днём по области ожидается от -1 до +4 градусов. В горах ночные и дневные температуры будут держаться в пределах -8…-13 градусов.

Ситуация на Черноморском побережье

На Черноморском побережье температурный фон останется более мягким. В ночные часы столбики термометров покажут от +2 до -3 градусов, днём температура воздуха составит от 0 до +5 градусов.

Синоптики рекомендуют учитывать прогноз при планировании поездок и соблюдать осторожность из-за повышенного риска гололёда, снежных заносов и сильного ветра.