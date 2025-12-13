Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:20

Зима без предупреждения: Краснодарский край накрывает опасная погодная смесь

В Краснодаре ночью температура снизится до минус 7 градусов — синоптики

Резкое похолодание и целый комплекс опасных погодных явлений ожидаются в регионе в воскресенье: синоптики предупреждают о гололеде, налипании мокрого снега и сильном ветре. Такие условия могут серьезно осложнить обстановку на дорогах и в населенных пунктах. Об этом сообщает интернет-портал "Кубань 24" со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погодная обстановка в регионе

В воскресенье на территории края прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью местами ожидается дождь, который будет сопровождаться сильным налипанием мокрого снега. Эти явления усилятся порывистым ветром скоростью до 15-20 м/с, что создаст дополнительные риски для линий электропередачи и зеленых насаждений. Также синоптики предупреждают о формировании гололеда.

Ветер будет дуть западной четверти со скоростью 6-11 м/с, а ночью в отдельных районах его порывы могут достигать 12-14 м/с. Такие условия повышают вероятность обрывов проводов и затруднений в работе коммунальных служб, особенно в сочетании с осадками и отрицательными температурами.

Температурный фон по краю

Температура воздуха ночью по краю опустится до -2…-7 °С. В юго-восточных предгорных районах ожидается более ощутимое похолодание — до -6…-11 °С. В горах морозы будут еще сильнее: от -10 до -15 °С. Днем температурный фон останется низким и составит от -3 до +2 °С, а в горных районах — -5…-10 °С.

На Черноморском побережье погодные условия будут несколько мягче, однако и здесь ожидается усиление ветра. Северный и северо-западный ветер достигнет 6-11 м/с, а ночью порывы усилятся до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…-3 °С, днем — +1…+6 °С.

Прогноз для Краснодара и экстренное предупреждение

В Краснодаре синоптики прогнозируют западный ветер скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха понизится до -5…-7 °С, а днем ожидается незначительное потепление — от -1 до +1 °С. Такие показатели в сочетании с высокой влажностью создают условия для образования гололедицы.

