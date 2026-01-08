Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Снегопад в городе
Снегопад в городе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:14

У природы нет плохой погоды? Жители Приморья поспорят: в регион идёт ураганный ветер и метель

Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае — Примгидромет

Последние дни новогодних каникул в Приморье пройдут под знаком неблагоприятной погоды: регион готовится к сильному снегопаду, метелям и штормовому ветру. Синоптики предупреждают о резком ухудшении метеоусловий сразу на значительной части края, что может осложнить дорожную обстановку и работу транспорта. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Примгидромета.

Штормовое предупреждение в крае

Штормовое предупреждение объявлено на территории Приморского края в связи с приближением активного циклона. По прогнозу синоптиков, неблагоприятные погодные явления затронут как прибрежные районы, так и внутренние территории региона. Основной удар стихии ожидается в конце выходных, когда погодная ситуация начнёт быстро ухудшаться.

Специалисты указывают, что интенсивность осадков и сила ветра могут представлять угрозу для нормальной жизнедеятельности. В таких условиях возрастает риск аварий на дорогах, перебоев в работе коммунальных служб и задержек транспорта. Жителям региона рекомендуется учитывать прогноз при планировании поездок и передвижений.

Сильный снег и метели

Согласно прогнозу, днём 10 января и ночью 11 января во Владивостоке, а также на значительной части Приморья ожидается сильный снег. Количество осадков может достигать до 19 миллиметров за 12 часов, что считается высоким показателем для зимнего периода. В южных и восточных районах края местами прогнозируется очень сильный снег — до 20 миллиметров осадков.

В отдельных районах снегопад будет сопровождаться метелью. При этом скорость ветра составит 15-20 метров в секунду, что значительно ухудшит видимость и создаст дополнительные сложности на автодорогах. Такие условия традиционно приводят к снежным заносам и быстрому образованию наледи.

Ураганный ветер и гололёд

Особое внимание синоптики уделяют прибрежным территориям Приморья. На побережье ожидаются порывы ветра, которые могут достигать ураганных значений — до 30 метров в секунду. Подобные показатели создают опасность для судоходства, прибрежной инфраструктуры и пешеходов.

Сильный снег будет сопровождаться гололёдом, что повысит травмоопасность на тротуарах и проезжей части. Коммунальные и экстренные службы приводятся в готовность для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды. Власти рекомендуют соблюдать меры предосторожности и по возможности сократить пребывание на улице в период действия штормового предупреждения.

