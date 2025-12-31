Праздники под давлением стихии: юг страны вышел из привычного ритма

Штормовая погода в конце декабря парализовала сразу несколько сфер жизни на юге России: от энергоснабжения до железнодорожного сообщения. Сильные осадки, ветер и резкие перепады температуры привели к авариям на сетях, транспортным задержкам и осложнению дорожной обстановки. Об этом сообщается в официальных Telegram-каналах "Россети Юг", Северо-Кавказской железной дороги и муниципальных служб.

Непогода сохраняется уже несколько дней и, по прогнозам синоптиков, не отступит как минимум до 1 января. В ряде районов ситуация осложняется горным рельефом и лавинной опасностью.

Обрывы сетей и работа энергетиков

В Краснодарском крае и Адыгее снегопады сопровождались сильными порывами ветра, из-за чего местами были оборваны линии электропередачи. Без света остались отдельные населённые пункты, особенно в горных районах, где осадки продолжаются.

В пресс-службе "Россети Юг" сообщили, что к восстановительным работам привлечено более 90 аварийных бригад. Специалисты устраняют повреждения в круглосуточном режиме, а жители могут сообщить об отключениях по телефонам горячей линии 8 800 220-02-20 или 220 для мобильных.

Снегопады и ситуация в населённых пунктах

Наиболее сложная обстановка сложилась в Апшеронском районе и окрестностях Майкопа. По словам местных жителей, в столице Адыгеи высота сугробов местами достигает полуметра, а расчистка дворов и улиц занимает значительное время.

Снег выпал и в Усть-Лабинске, где горожане жалуются на слабую работу коммунальных служб. В ряде мест дороги остаются неочищенными, что затрудняет движение транспорта и пешеходов.

Транспорт и ограничения в Сочи

Непогода затронула и железнодорожное сообщение. Ночью 31 декабря в 02:05 на участке между станциями Гирей и Отрадо-Кубанская из-за неблагоприятных погодных условий была нарушена работа контактной сети. В Telegram-канале СКЖД сообщили, что из-за этого на срок до пяти часов были задержаны 19 пассажирских поездов.

Снегопад дошёл и до Сочи. За сутки дорожные службы использовали более 3550 тонн песка для борьбы с гололёдом. В отдельных районах, включая Лазаревский, фиксировались временные отключения электроэнергии. Власти ограничили въезд в горный кластер для автомобилей без зимней резины, а выше 500 метров объявлена лавинная опасность.