Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Маяк Анива
Маяк Анива
© commons.wikimedia.org by Yaroslav Shuraev is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:00

Ваш балкон может стать оружием: простая рекомендация от МЧС, которая спасёт жизни во время шторма

К Сахалину приближается мощный циклон с метелью и ветром — МЧС России

В конце первой рабочей недели января погодная обстановка на Дальнем Востоке резко ухудшится: к Сахалину и Курильским островам приближается мощный циклон, который может серьезно осложнить ситуацию в населенных пунктах и на транспортных маршрутах. Региональные службы переведены в режим повышенной готовности, а жителей заранее предупредили о возможных рисках. Об этом, в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных ведомств.

Экстренное предупреждение и готовность служб

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщили, что в адрес администраций муниципалитетов и взаимодействующих структур уже направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. По информации ведомства, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоусловий, приведены в готовность.

В МЧС подчеркивают, что прохождение циклона находится на постоянном контроле. Спасательные подразделения готовы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации, связанные с нарушением электроснабжения, транспортного сообщения и работой объектов жизнеобеспечения.

Где ожидается наиболее сложная обстановка

Согласно прогнозу сахалинского управления Росгидромета, в четверг циклон принесет метели, сильный снег и штормовой ветер сразу в несколько районов области. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском и Смирныховском районах, а также в Южно-Сахалинске.

На побережьях скорость ветра может достигать 21 метра в секунду, что создает угрозу снежных заносов и ухудшения видимости на дорогах. В Курильском районе синоптики прогнозируют еще более сложную ситуацию — порывы ветра до 25 метров в секунду, сопровождающиеся сильными осадками.

Рекомендации для жителей и туристов

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона без крайней необходимости не покидать населенные пункты в период действия экстренного предупреждения. Особое внимание просят уделить безопасности детей и пожилых людей, а также закрепить предметы во дворах и на балконах.

Туристам и людям, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в оборудованных и безопасных местах, не предпринимая попыток продолжить путь в условиях сильного ветра и метели. В МЧС напоминают, что пренебрежение рекомендациями в подобных погодных условиях может привести к чрезвычайным ситуациям.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Хабаровском крае восстановили более 1,5 тыс. гектаров земель благодаря проектам мелиорации вчера в 10:12
Новые проекты для сельского хозяйства Хабаровского края: мелиорация и модернизация земли продолжаются

В 2025 году в Хабаровском крае более двух тысяч гектаров заброшенных земель были возвращены в сельхозоборот. Какие меры позволили достичь таких результатов?

Читать полностью » С 2026 года увеличиваются возможности для выявления мошенничества при проверке переводов — Банк России вчера в 10:12
Чужие деньги не пройдут: с 2026 года банки тщательно проверяют каждую подозрительную операцию

В 2026 году Банк России вводит новые критерии для выявления подозрительных переводов, чтобы усилить борьбу с мошенничеством в финансовой сфере.

Читать полностью » Туристы пожаловались на опасный спуск с горы Мамай в Бурятии — Газета RB вчера в 9:06
Снегоходы против туристов: кто виноват в конфликте на самом популярном спуске Бурятии

В Бурятии разгорелся конфликт вокруг спуска с горы Мамай: турист пожаловался на опасный маршрут и оплату "на карту", компания отвергла претензии.

Читать полностью » Пассажиропоток электричек в Приморье вырос на 700 тысяч человек — АО Экспресс Приморье вчера в 7:32
Дальний Восток пересаживается на рельсы: почему электрички бьют все рекорды популярности

В Приморье в 2025 году пригородными поездами воспользовались 6,4 млн человек — на 700 тысяч больше, чем годом ранее. В регионе ввели единое расписание.

Читать полностью » На Южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,1 — ФИЦ ЕГС РАН вчера в 7:03
Когда землетрясение не вызывает паники: как сейсмическая активность не потревожила жителей Шикотана

В Южных Курилах произошло землетрясение магнитудой 4,1, которое ощутили лишь жители Шикотана. Сейсмическая активность региона продолжает вызывать беспокойство.

Читать полностью » Новый корпус краевой больницы ускорил доступ пациентов к МРТ на Камчатке — Солодов вчера в 3:34
На материк больше не гонят: Камчатка начала делать операции, которые раньше были недоступны

Новый корпус краевой больницы на Камчатке снял очереди на МРТ и дал старт сложным операциям в регионе. Что ещё изменится в медицине края?

Читать полностью » Утильсбор на легковые автомобили в России вырос на 20% с 1 января — PrimaMedia вчера в 3:34
Покупка превращается в бессмысленную: утильсбор на мощные авто вырос до коммерческих ставок

С 2026 года утильсбор вырос на 20%, а льготный ввоз для физлиц ограничили мощностью двигателя. Почему импорт "мощных" авто стал бессмысленным?

Читать полностью » Кубай заявил о чередовании засух и тайфунов в Приморье в будущем вчера в 3:34
Штормы, ливни и засухи одновременно: Приморье приближается к климатической нестабильности

Приморью прогнозируют более контрастный климат: засухи будут сменяться тайфунами, а январь уже обещает отклонение от нормы по теплу и осадкам.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Германии нашли один из крупнейших источников лития — Neptune Energy
Культура и шоу-бизнес
Семён Бычков назначен музыкальным директором Парижской оперы — МК
Еда
Салат Нежность с курицей, черносливом и орехами подходит для праздничного стола — повар
Авто и мото
Первый образец тягача КАМАЗ-65956 сошел с конвейера в Челнах — ПАО КАМАЗ
Экономика
Курс юаня к рублю может достичь 10,80 при мирных переговорах — Потавин
Авто и мото
Новым владельцам авто дают 10 дней на оформление ОСАГО — ГИБДД
СФО
527 родителей отказались от вакцинации детей в Омской области в 2025 году — Минздрав
ДФО
В Приморье планируют привести в порядок 50 мостов в 2026 году — Правительство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet