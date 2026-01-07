Ваш балкон может стать оружием: простая рекомендация от МЧС, которая спасёт жизни во время шторма

В конце первой рабочей недели января погодная обстановка на Дальнем Востоке резко ухудшится: к Сахалину и Курильским островам приближается мощный циклон, который может серьезно осложнить ситуацию в населенных пунктах и на транспортных маршрутах. Региональные службы переведены в режим повышенной готовности, а жителей заранее предупредили о возможных рисках. Об этом, в частности, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные экстренных ведомств.

Экстренное предупреждение и готовность служб

В главном управлении МЧС России по Сахалинской области сообщили, что в адрес администраций муниципалитетов и взаимодействующих структур уже направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. По информации ведомства, силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеоусловий, приведены в готовность.

В МЧС подчеркивают, что прохождение циклона находится на постоянном контроле. Спасательные подразделения готовы оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации, связанные с нарушением электроснабжения, транспортного сообщения и работой объектов жизнеобеспечения.

Где ожидается наиболее сложная обстановка

Согласно прогнозу сахалинского управления Росгидромета, в четверг циклон принесет метели, сильный снег и штормовой ветер сразу в несколько районов области. Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Корсаковском, Холмском, Невельском, Анивском, Долинском, Томаринском, Макаровском, Углегорском, Поронайском и Смирныховском районах, а также в Южно-Сахалинске.

На побережьях скорость ветра может достигать 21 метра в секунду, что создает угрозу снежных заносов и ухудшения видимости на дорогах. В Курильском районе синоптики прогнозируют еще более сложную ситуацию — порывы ветра до 25 метров в секунду, сопровождающиеся сильными осадками.

Рекомендации для жителей и туристов

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона без крайней необходимости не покидать населенные пункты в период действия экстренного предупреждения. Особое внимание просят уделить безопасности детей и пожилых людей, а также закрепить предметы во дворах и на балконах.

Туристам и людям, находящимся на маршрутах, советуют переждать непогоду в оборудованных и безопасных местах, не предпринимая попыток продолжить путь в условиях сильного ветра и метели. В МЧС напоминают, что пренебрежение рекомендациями в подобных погодных условиях может привести к чрезвычайным ситуациям.