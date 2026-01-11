Ветер до ураганных значений и метели стеной: регион входит в зону жёсткой непогоды

В ближайшие дни Краснодарский край окажется под воздействием опасного погодного комплекса, который синоптики называют одним из самых серьёзных за эту зиму. Сочетание ураганного ветра, обильных осадков и гидрологических рисков создаёт угрозу сразу по нескольким направлениям. Об этом сообщает издание "Блокнот Краснодар".

Ураганный ветер и осадки

Штормовое предупреждение в регионе действует 11 и 12 января. Основную опасность, по данным метеорологов, представляет сильный ветер. В Краснодаре скорость порывов может достигать 20-25 м/с, а в отдельных районах края — усиливаться до 35 м/с, что соответствует ураганным значениям.

Ветер будет сопровождаться интенсивными осадками смешанного характера. В разных частях региона ожидаются сильные дожди с мокрым снегом, что существенно осложнит дорожную обстановку и работу коммунальных служб.

Сильный снег и метели

В понедельник, 12 января, погодная ситуация в ряде районов может ухудшиться ещё сильнее. Синоптики прогнозируют очень сильный снегопад, который в сочетании с порывистым ветром приведёт к метелям и резкому снижению видимости.

Дополнительную угрозу представляет гололёд и налипание мокрого снега на провода и деревья. Такие условия повышают риск аварийных отключений электроэнергии и повреждений инфраструктуры, особенно в сельских и предгорных районах.

Гидрологические риски

Отдельное внимание специалисты уделяют ситуации на реках. Из-за обильных осадков возможен резкий подъём уровня воды на юго-востоке и юго-западе Краснодарского края, а также на Черноморском побережье. В некоторых районах уровень воды может приблизиться к неблагоприятным отметкам.

Экстренные службы призывают жителей и гостей региона учитывать прогноз, избегать поездок в период пика непогоды и соблюдать меры предосторожности. Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств.