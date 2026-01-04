Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:55

Ливни, грозы и шквалы одновременно: редкое сочетание угрожает региону

Ливни с грозами прогнозируют в крае на двое суток — Краснодарский ЦГМС

В Краснодарском крае в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погодных условий, которое может создать угрозу для жизни и имущества. Синоптики предупреждают о сочетании сразу нескольких опасных метеоявлений, характерных для штормовой обстановки. Об этом сообщает издание Sochistream со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По оценкам специалистов, пик неблагоприятной погоды придётся на 4 января, однако отдельные опасные процессы сохранятся и в последующие дни. Власти и экстренные службы региона уже перешли на усиленный режим работы.

Ураганный ветер и штормовые порывы

Одной из главных угроз станет очень сильный южный ветер. В течение суток 4 января на большей части территории Краснодарского края прогнозируются порывы скоростью 30-33 метра в секунду, что соответствует критериям опасного метеорологического явления.

Такая сила ветра способна приводить к падению деревьев, повреждению линий электропередачи, кровель и рекламных конструкций. Особенно уязвимыми остаются открытые пространства и участки с плотной застройкой.

Ливни, грозы и шквалы

Вечером и в течение последующих двух суток, за исключением города Сочи, в регионе ожидается комплекс опасных явлений. Сильные дожди местами будут переходить в ливни с грозами, сопровождаемые шквалистым усилением ветра.

Скорость ветра в этот период составит 20-25 м/с, а в горных районах порывы могут достигать 24-29 м/с. Такое сочетание факторов увеличивает риск локальных подтоплений, обрывов коммуникаций и затруднения движения транспорта.

Подъём воды в реках

Из-за интенсивных осадков и активного таяния снега прогнозируются резкие подъёмы уровней воды в малых реках. Наибольшая опасность сохраняется в бассейне Кубани на юго-востоке края, а также на реках Черноморского побережья в районах Геленджика и Туапсинского округа.

Синоптики не исключают достижения неблагоприятных и опасных отметок, что может привести к выходу воды на поймы и подтоплению прибрежных территорий.

Меры безопасности и рекомендации

Спасательные и коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Жителям и гостям Краснодарского края рекомендуют соблюдать максимальную осторожность: по возможности избегать пребывания на улице в непогоду, не оставлять автомобили рядом с деревьями и временными конструкциями, отказаться от поездок в горные и прибрежные районы.

Также рекомендуется внимательно следить за официальной информацией и сообщениями местных властей, оперативно реагируя на возможные изменения обстановки.

