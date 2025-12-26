Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Машина под снегом
Машина под снегом
© Own work by George Chernilevsky is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:20

Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Сильный ветер и снег накрывают Кубань в конце декабря — Центр ЧС Кубани

Резкое ухудшение погоды в конце декабря создаёт дополнительные риски для жителей и инфраструктуры Краснодарского края. Сильный ветер, снег и гололедица могут повлиять на транспортное сообщение и повседневную безопасность в ряде муниципалитетов. Об этом, но не первым предложением, сообщает телеграм-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Кубани.

Сроки и география непогоды

По данным экстренных служб, неблагоприятные погодные условия начнутся вечером 26 декабря и сохранятся до конца суток. При этом в отдельных муниципальных образованиях края ухудшение обстановки ожидается более продолжительным — с 27 по 29 декабря. Прогноз носит локальный характер, однако охватывает значительную часть региона.

В ряде населённых пунктов ожидается сочетание нескольких опасных факторов, что повышает вероятность перебоев в работе транспорта и коммунальных систем. Особое внимание рекомендуется уделить горным и предгорным районам.

Ветер и осадки

Согласно информации Центра мониторинга, порывы ветра в отдельных районах Кубани могут достигать 15-20 м/с, а местами — до 25 м/с. В горной местности прогнозируется очень сильный южный ветер с порывами до 30-35 м/с, что представляет угрозу для линий электропередачи и временных конструкций.

Помимо ветра, местами ожидаются интенсивные осадки. Речь идёт о мокром снеге и дожде со снегом, которые могут сопровождаться метелями. Такие условия существенно осложняют передвижение и повышают аварийность на дорогах.

Гололедица и риски для дорог

Отдельной проблемой станет образование гололедицы. Налипание мокрого снега и резкие перепады температуры способны привести к появлению снежных заносов и скользкого покрытия на автомобильных дорогах. Это создаёт дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

Специалисты подчёркивают, что в период действия предупреждения необходимо учитывать погодную обстановку при планировании поездок и работ на открытом воздухе. В условиях сильного ветра и осадков повышается нагрузка и на внешнюю инфраструктуру.

Готовность коммунальных служб

На фоне прогноза в регионе продолжается подготовка к холодному периоду. В частности, в Краснодаре ранее сообщили о полном завершении подготовки многоквартирных домов к зимним условиям. Это должно снизить вероятность аварий в жилом фонде в случае резкого похолодания.

Экстренные службы призывают жителей соблюдать осторожность и следить за официальными обновлениями прогноза в ближайшие дни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Снегопады в Крыму начинаются вечером пятницы — ФОБОС сегодня в 12:23
Курортный Крым сменил сценарий: полуостров накрывает зимний шторм

Крым ждёт резкое похолодание со снегопадами и метелями. Синоптики предупреждают о гололедице, сильном ветре и полноценном приходе зимы.

Читать полностью » Штрафы за шум в Крыму вырастают до 2 тыс рублей — Госсовет Крыма вчера в 11:48
Шум после десяти станет дорогим: в Крыму резко повысили штрафы за нарушение тишины

В Крыму значительно повысили штрафы за нарушение тишины и навязчивое поведение в общественных местах. Новые правила вводят дополнительные временные ограничения и предусматривают серьёзные санкции для граждан, должностных лиц и организаций.

Читать полностью » Правительство выделяет Крыму 4,2 млрд рублей на автодорогу — кабмин РФ вчера в 11:37
Южный берег станет ближе: Крыму выделили миллиарды на модернизацию дороги

Правительство России выделит более 4,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию автодороги в Крыму. Средства пойдут на развитие трассы Симферополь – Алушта – Ялта и позволят начать возведение нового 16-километрового участка уже в 2025 году.

Читать полностью » Капремонт в Крыму охватывает 789 многоквартирных домов — Гоцанюк вчера в 11:32
Комфорт вместо износа: масштабный капремонт меняет облик крымских городов

В Крыму в 2025 году капитальный ремонт провели почти в 800 многоквартирных домах. Обновили крыши, фасады, подвалы и входные группы, а также заменили 239 лифтов с истекшим сроком службы.

Читать полностью » Эвакуация легковых авто в крае дорожает до 4,2 тыс рублей — ЦОДД Кубани вчера в 11:29
Парковка с сюрпризом: сколько теперь стоит эвакуация авто на Кубани

В Краснодарском крае изменились тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей. Для большинства водителей рост будет умеренным, однако в курортных городах цены значительно выше. Рассказываем, сколько теперь стоит эвакуация и как избежать лишних расходов.

Читать полностью » Погода в Краснодаре меняется от мороза к дождю — Яндекс Погода вчера в 11:24
Суббота обманет спокойствием, воскресенье накроет непогодой: прогноз для Кубани

В выходные 27-28 декабря Краснодарский край окажется во власти переменчивой погоды: от морозной и спокойной субботы до дождливого и ветреного воскресенья. Подробный прогноз для Краснодара, Сочи и Анапы — в материале.

Читать полностью » Краевые выплаты учителям на Кубани вырастают до 15 тыс рублей — Кондратьев 24.12.2025 в 17:42
Каждый четвёртый рубль бюджета — в образование: почему Кубань делает ставку на школы

В Краснодарском крае увеличат краевые выплаты учителям и воспитателям: решение принято на итоговом совещании губернатора и подкреплено рекордными результатами школьников на ЕГЭ и олимпиадах.

Читать полностью » Краснодарский край занимает третье место в туррейтинге России — РУДН-туризм 24.12.2025 в 17:31
Кубань закрепилась в туристической тройке: Краснодарский край обошёл большинство регионов

Краснодарский край занял третье место в "Индексе туристической привлекательности регионов России" по итогам 2025 года, подтвердив статус одного из самых популярных направлений для отдыха и инвестиций.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Заболеваемость ГЛПС в России остаётся ниже опасных уровней — Роспотребнадзор
Экономика
Биржевые цены на бензин снизились, дизель подорожал за неделю — ТАСС
Происшествия
Канализационные воды вышли на проезжую часть в Петропавловске-Камчатском — Amur Mash
Еда
Белый амур готовится в фольге 45–60 минут со сметаной и луком — повара
Россия
Депутат Бессараб назвала избыточным повышение компенсаций за задержку зарплаты
Авто и мото
Литиевые стартерные аккумуляторы теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автомеханики
ЦФО
Новогодняя ночь в Москве пройдёт со снегом и морозом — метеоролог Позднякова
Общество
Смена деятельности главный способ отдохнуть на новогодних праздниках— Лариса Никитина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet