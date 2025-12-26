Кубань входит в опасный коридор: погода готовит региону несколько тяжёлых дней

Резкое ухудшение погоды в конце декабря создаёт дополнительные риски для жителей и инфраструктуры Краснодарского края. Сильный ветер, снег и гололедица могут повлиять на транспортное сообщение и повседневную безопасность в ряде муниципалитетов. Об этом, но не первым предложением, сообщает телеграм-канал Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Кубани.

Сроки и география непогоды

По данным экстренных служб, неблагоприятные погодные условия начнутся вечером 26 декабря и сохранятся до конца суток. При этом в отдельных муниципальных образованиях края ухудшение обстановки ожидается более продолжительным — с 27 по 29 декабря. Прогноз носит локальный характер, однако охватывает значительную часть региона.

В ряде населённых пунктов ожидается сочетание нескольких опасных факторов, что повышает вероятность перебоев в работе транспорта и коммунальных систем. Особое внимание рекомендуется уделить горным и предгорным районам.

Ветер и осадки

Согласно информации Центра мониторинга, порывы ветра в отдельных районах Кубани могут достигать 15-20 м/с, а местами — до 25 м/с. В горной местности прогнозируется очень сильный южный ветер с порывами до 30-35 м/с, что представляет угрозу для линий электропередачи и временных конструкций.

Помимо ветра, местами ожидаются интенсивные осадки. Речь идёт о мокром снеге и дожде со снегом, которые могут сопровождаться метелями. Такие условия существенно осложняют передвижение и повышают аварийность на дорогах.

Гололедица и риски для дорог

Отдельной проблемой станет образование гололедицы. Налипание мокрого снега и резкие перепады температуры способны привести к появлению снежных заносов и скользкого покрытия на автомобильных дорогах. Это создаёт дополнительные риски как для водителей, так и для пешеходов.

Специалисты подчёркивают, что в период действия предупреждения необходимо учитывать погодную обстановку при планировании поездок и работ на открытом воздухе. В условиях сильного ветра и осадков повышается нагрузка и на внешнюю инфраструктуру.

Готовность коммунальных служб

На фоне прогноза в регионе продолжается подготовка к холодному периоду. В частности, в Краснодаре ранее сообщили о полном завершении подготовки многоквартирных домов к зимним условиям. Это должно снизить вероятность аварий в жилом фонде в случае резкого похолодания.

Экстренные службы призывают жителей соблюдать осторожность и следить за официальными обновлениями прогноза в ближайшие дни.