Синоптики бьют тревогу: эти дни станут критическими для Сочи и Сириуса

Юг Европейской России завершает год в режиме погодной тревоги: в последние дни декабря там ожидаются осадки, сильный ветер и риск опасных явлений, включая лавины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, наиболее неблагоприятная и даже опасная погода прогнозируется в Краснодарском крае, а также в Крыму и республиках Северного Кавказа.

Почему ситуация на юге может стать опасной

Роман Вильфанд объяснил, что ухудшение погоды связано с перемещением воздушных масс с севера. Именно этот процесс приводит к столкновению теплого и холодного воздуха и формирует неблагоприятные условия. В подобных случаях погодные явления быстро становятся комплексными: одновременно усиливаются осадки, возрастает ветровая нагрузка, меняется температурный фон.

По словам специалиста, наиболее сложная обстановка ожидается именно на юге Европейской России. Вильфанд отметил, что в Краснодарском крае прогнозируется самая неблагоприятная погода, и подчеркнул, что речь идет не только о дискомфорте, но и о потенциальной угрозе. Такая оценка означает, что метеоусловия могут затронуть инфраструктуру и создать риски для людей.

Что ждёт Краснодарский край до 30 декабря

До 30 декабря в Краснодарском крае, особенно в Сочи и федеральной территории Сириус, прогнозируется сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также чрезвычайно сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Такие явления считаются одними из самых проблемных для городов: мокрый снег увеличивает нагрузку на линии электропередачи и деревья и может провоцировать обрывы и падения.

В предгорьях и горах ожидаются сильный снег, метель, а также дождь и гроза. Ветер, по словам Вильфанда, усилится до 22 м/с, а в высокогорье возможны ураганные порывы — 30-35 м/с. Таким образом, регион сталкивается сразу с несколькими опасными компонентами: осадками разного типа, штормовым ветром и ухудшением видимости в горных районах.

Лавинная опасность и заморозки на побережье

Еще одним фактором риска Вильфанд назвал угрозу схода лавин. Опасность связана с формированием очень плотного снежного покрова, который способен привести к нестабильности склонов. В сочетании с сильным снегом и ветром лавинная ситуация в горах может резко ухудшиться, что особенно важно учитывать в туристических районах и на горных маршрутах.

Кроме того, на побережье прогнозируются заморозки. В предгорной зоне температура воздуха может опуститься до -5°C. На фоне дождя и мокрого снега это усиливает риск гололедицы и резких перепадов условий на дорогах, особенно в местах, где температура колеблется около нуля и осадки быстро переходят из дождя в снег.