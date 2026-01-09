От +10 к гололёду: Кубань накрывает погодный сценарий с опасными поворотами

Пятница, 9 января, принесёт на Кубань нестабильную и местами опасную погоду: на смену относительно мягкому теплу придут осадки, усиление ветра и резкое похолодание. Метеоусловия будут меняться в течение суток, создавая сложности как для жителей городов, так и для автомобилистов. Об этом сообщает издание "Новая Кубань" со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Краснодаре

В краевой столице ожидается облачная погода с прояснениями. В ночные и утренние часы пройдёт дождь, однако днём осадки преимущественно прекратятся. Ветер будет южный, со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами до 12 м/с.

Ночью температура воздуха составит +8…+10 °С, днём значения сохранятся в том же диапазоне. Однако во второй половине дня синоптики прогнозируют понижение температуры до +4…+6 °С, что станет ощутимым контрастом после утреннего тепла.

Обстановка по Краснодарскому краю

По территории региона прогнозируется облачность с прояснениями, дождь и мокрый снег. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен южный ветер ураганной силы до 30-35 м/с, что представляет повышенную опасность.

Местами ожидаются сильные осадки — дождь, мокрый снег, ливни и грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром 20-25 м/с, а в горных районах — до 24-29 м/с. Также прогнозируется сильное налипание мокрого снега, гололёдно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах.

Температура воздуха ночью по западу края составит +6…+11 °С, по востоку — +1…+6 °С. Днём ожидается +2…+7 °С, местами до +5…+10 °С. В горах ночью температура опустится до -3 °С, днём — от 0 до -5 °С.

Черноморское побережье

На Черноморском побережье погода останется относительно мягкой. Ночью температура воздуха составит +3…+8 °С, днём — +6…+11 °С. Однако усиление ветра и осадки также могут осложнить ситуацию в прибрежных районах.

Синоптики рекомендуют учитывать ухудшение погодных условий, соблюдать осторожность на дорогах и по возможности избегать поездок в период максимального усиления ветра.