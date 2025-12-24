Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:14

Зима без компромиссов: Крым накроют осадки, гололёд и порывистый ветер

Сильный снег и мокрый снег накроют Крым — МЧС Крыма

В конце текущей недели жителей и гостей Крыма ждет серьезное ухудшение погодных условий. Синоптики и экстренные службы предупреждают о сильных осадках, шквалистом ветре и сложной обстановке на дорогах. Соответствующую информацию распространила пресс-служба МЧС Республики Крым со ссылкой на прогнозы метеорологов.

Сильные осадки и метель

По данным спасателей, неблагоприятные погодные явления начнутся уже вечером 26 декабря и сохранятся в течение 27 и 28 декабря. На большей части полуострова ожидаются снег и мокрый снег, а в ночные часы 27 декабря и днем 28 декабря осадки могут приобрести характер очень сильных. Прогнозируется метель, которая существенно ухудшит видимость и осложнит движение транспорта.

Особенно сложная ситуация может сложиться в горных районах и на перевалах, где интенсивность снегопадов традиционно выше, а погодные условия меняются быстрее.

Шквалистый ветер и гололед

Помимо осадков, в Крыму ожидается резкое усиление ветра. По информации МЧС, скорость порывов будет достигать 20–25 метров в секунду, а в горных и южных районах полуострова ветер может усиливаться до 30 метров в секунду. Такие значения соответствуют штормовым условиям и представляют потенциальную опасность для людей и инфраструктуры.

На дорогах прогнозируется образование гололеда и снежного наката, что значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Скользкое покрытие в сочетании с плохой видимостью и порывистым ветром делает передвижение особенно опасным.

Рекомендации для жителей и гостей полуострова

В связи с неблагоприятным прогнозом спасатели призывают крымчан и туристов соблюдать повышенные меры предосторожности. В частности, рекомендуется воздержаться от посещения горных и лесных районов, где возможны снежные заносы, падение деревьев и сход снежных масс.

Пешеходам следует быть максимально внимательными при переходе проезжей части, учитывать ухудшение видимости и скользкое покрытие тротуаров и дорог. Особую осторожность стоит проявлять в вечерние и ночные часы.

Советы для водителей

Водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок без крайней необходимости. Если выезд все же неизбежен, следует строго соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта и избегать резких маневров. Также важно убедиться в исправности автомобиля и наличии зимних шин.

Спасатели подчеркивают, что внимательность и соблюдение рекомендаций в период неблагоприятных погодных условий помогут снизить риск аварийных ситуаций и сохранить здоровье и жизнь.

