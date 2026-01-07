Крым накрывает непогода: штормовой ветер и снег резко осложнят обстановку

В Крыму в ближайшие дни резко ухудшится погода: синоптики предупреждают о сильных осадках, штормовом ветре и сложной дорожной обстановке. Экстренное предупреждение действует на 8 и 9 января, и, по оценкам специалистов, погодная ситуация может повлиять как на работу транспорта, так и на повседневную безопасность жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Что ожидается в ближайшие двое суток

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 8 января, а также 9 января на территории республики прогнозируются дожди, которые затем перейдут в мокрый снег и снег. В южных районах и в горах осадки могут быть очень сильными, что увеличивает риск локальных подтоплений и осложнений на перевалах.

Существенно усилится ветер. Юго-западные потоки сменятся северо-западными, их скорость составит 15-20 м/с, а местами порывы достигнут 25 м/с. Такие условия создают дополнительную нагрузку на линии электропередачи, дорожную инфраструктуру и прибрежные зоны.

Возможные риски и ограничения

Спасатели обращают внимание, что сочетание осадков, ветра и понижения температуры способно привести к ухудшению видимости на дорогах, образованию наледи и снежных заносов, особенно в горных и предгорных районах. Повышается вероятность аварий, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В МЧС подчеркивают, что неблагоприятная погода представляет опасность и для пешеходов. Скользкие тротуары и резкие порывы ветра требуют повышенной внимательности при передвижении по улицам, особенно в вечернее время.

Рекомендации спасательных служб

Специалисты ГУ МЧС призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

"Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги; водителям — воздержаться от поездок", — рекомендуют в ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве также советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, не торопиться при передвижении и строго соблюдать скоростной режим за рулем. Эти меры, по оценке спасателей, помогут снизить риск травм и аварий в период сложных погодных условий.