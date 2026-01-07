Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
гололед
гололед
© freepik.com by another69 is licensed under public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:07

Крым накрывает непогода: штормовой ветер и снег резко осложнят обстановку

В Крыму ухудшается погода из-за осадков и ветра — МЧС России по Крыму

В Крыму в ближайшие дни резко ухудшится погода: синоптики предупреждают о сильных осадках, штормовом ветре и сложной дорожной обстановке. Экстренное предупреждение действует на 8 и 9 января, и, по оценкам специалистов, погодная ситуация может повлиять как на работу транспорта, так и на повседневную безопасность жителей и гостей полуострова. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Что ожидается в ближайшие двое суток

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем и до конца суток 8 января, а также 9 января на территории республики прогнозируются дожди, которые затем перейдут в мокрый снег и снег. В южных районах и в горах осадки могут быть очень сильными, что увеличивает риск локальных подтоплений и осложнений на перевалах.

Существенно усилится ветер. Юго-западные потоки сменятся северо-западными, их скорость составит 15-20 м/с, а местами порывы достигнут 25 м/с. Такие условия создают дополнительную нагрузку на линии электропередачи, дорожную инфраструктуру и прибрежные зоны.

Возможные риски и ограничения

Спасатели обращают внимание, что сочетание осадков, ветра и понижения температуры способно привести к ухудшению видимости на дорогах, образованию наледи и снежных заносов, особенно в горных и предгорных районах. Повышается вероятность аварий, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций.

В МЧС подчеркивают, что неблагоприятная погода представляет опасность и для пешеходов. Скользкие тротуары и резкие порывы ветра требуют повышенной внимательности при передвижении по улицам, особенно в вечернее время.

Рекомендации спасательных служб

Специалисты ГУ МЧС призывают граждан соблюдать меры предосторожности.

"Гражданам необходимо соблюдать повышенную осторожность, не выходить в горно-лесную местность; пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги; водителям — воздержаться от поездок", — рекомендуют в ГУ МЧС России по Республике Крым.

В ведомстве также советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, не торопиться при передвижении и строго соблюдать скоростной режим за рулем. Эти меры, по оценке спасателей, помогут снизить риск травм и аварий в период сложных погодных условий.

Объём строительства в крае перестаёт быстро расти — Агентство инвестиций недвижимости сегодня в 12:23
Бурный рост позади: почему новостройки Краснодарского края больше не про быстрый заработок

Рынок новостроек Краснодарского края завершил фазу бурного роста и перешёл к модели точечного инвестирования, где решают сроки, проекты и локации.

Читать полностью » Гостехнадзор выявил много нарушений на аттракционах Феодосии — инспектор Игнатенко вчера в 14:50
Курорт с изъянами: Феодосия возглавила антирейтинг опасных аттракционов

Феодосия возглавила антирейтинг городов Крыма по числу небезопасных аттракционов, выявленных в ходе проверок за прошлый год.

Читать полностью » Житель Евпатории потерял более 2 млн рублей из-за знакомства — МВД Крыма вчера в 14:44
Обещали заработок, забрали всё: виртуальный роман обернулся уголовным делом

Знакомство в интернете стоило жителю Евпатории более двух миллионов рублей — мошенница исчезла сразу после получения денег.

Читать полностью » Крестный ход временно перекрывает дороги в Севастополе — правительство Севастополя вчера в 14:37
Крестный ход остановит транспорт: центр Севастополя ждут перекрытия

В Рождество в Севастополе временно перекроют движение в центре и на Северной стороне из-за крестного хода — ограничения продлятся несколько часов.

Читать полностью » В Крыму планируют застройку по КРТ на 11 тыс. кв. метров — Минжилполитики Крыма вчера в 14:12
Крым готовят к масштабной застройке — акцент сделали на жильё: детали удивляют

В Крыму по программе комплексного развития территорий планируют ввести более 11 тыс. кв. метров застройки, основная часть которой придётся на жильё.

Читать полностью » Балканский циклон приносит аномальное тепло в Крым — Крымское УГМС вчера в 14:07
Балканский циклон меняет правила: в Крыму вместо морозов пришла оттепель

Балканский циклон принесёт в Крым дожди, туманы и нетипичное для января тепло, которое сохранится в период рождественских праздников.

Читать полностью » МЧС проверяет пожарную безопасность храмов Крыма к Рождеству — КИА вчера в 14:05
Тысячи верующих и режим готовности: Крым встретит Рождество под надзором служб

В рождественскую ночь в храмах Крыма усилят меры безопасности: проверки завершены, расчёты МЧС и экстренные службы будут дежурить круглосуточно.

Читать полностью » Детям-сиротам в Туапсе передали ключи от 20 квартир — прокуратура края вчера в 14:00
115 миллионов под контролем: вмешательство прокуратуры ускорило выдачу жилья

В Туапсе после вмешательства прокуратуры детям-сиротам вручили ключи от новых квартир, а муниципалитет ускорил освоение более 115 млн рублей субвенций.

Читать полностью »

