Новый год без света и тепла: снегопад обесточил десятки тысяч жителей Кубани

Сильные осадки в новогодние дни привели к масштабным сбоям в работе инфраструктуры на Кубани, оставив без света и тепла десятки тысяч жителей и нарушив транспортное сообщение. В отдельных муниципалитетах последствия непогоды оказались настолько серьёзными, что потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, подводя промежуточные итоги ликвидации последствий снегопада.

По данным властей, наиболее сложная обстановка сложилась в ряде районов края, где мокрый снег налипал на провода и деревья, вызывая аварии на сетях и блокируя движение.

Масштаб отключений и задержки поездов

Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества и тепла остались около 43 тысяч жителей Краснодарского края. Основной причиной аварий стало налипание мокрого снега на линии электропередачи и падение деревьев.

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение. В разных направлениях были задержаны 55 поездов, что создало дополнительные трудности для пассажиров в период праздничных перевозок.

Районы, пострадавшие от снегопада

Сильный снегопад прошёл в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. В этих муниципалитетах фиксировались массовые обрывы линий электроснабжения и завалы на дорогах.

Начиная с новогодней ночи, аварийные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. Специалисты устраняли повреждения, расчищали проезжие части и восстанавливали подачу ресурсов в населённые пункты.

ЧС и помощь спасателей

В Белореченском районе из-за масштабов последствий был введён режим чрезвычайной ситуации. Работы по восстановлению инфраструктуры там продолжаются, задействованы дополнительные силы и техника.

В Курганинском районе жителям потребовалась помощь пожарных-спасателей. В станице Петропавловской тяжёлый мокрый снег и налипание привели к падению дерева на жилой дом, а также на проезжую часть в другой части населённого пункта. Пострадавших нет, спасатели оперативно устранили последствия происшествий.