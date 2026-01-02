Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Метель
Метель
© commons.wikimedia.org by Sallicio is licensed under Public domain
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:29

Новый год без света и тепла: снегопад обесточил десятки тысяч жителей Кубани

Снегопад осложнил обстановку в Сочи и Армавире — администрация Краснодарского края

Сильные осадки в новогодние дни привели к масштабным сбоям в работе инфраструктуры на Кубани, оставив без света и тепла десятки тысяч жителей и нарушив транспортное сообщение. В отдельных муниципалитетах последствия непогоды оказались настолько серьёзными, что потребовали введения режима чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, подводя промежуточные итоги ликвидации последствий снегопада.

По данным властей, наиболее сложная обстановка сложилась в ряде районов края, где мокрый снег налипал на провода и деревья, вызывая аварии на сетях и блокируя движение.

Масштаб отключений и задержки поездов

Из-за неблагоприятных погодных условий без электричества и тепла остались около 43 тысяч жителей Краснодарского края. Основной причиной аварий стало налипание мокрого снега на линии электропередачи и падение деревьев.

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение. В разных направлениях были задержаны 55 поездов, что создало дополнительные трудности для пассажиров в период праздничных перевозок.

Районы, пострадавшие от снегопада

Сильный снегопад прошёл в Белореченском, Апшеронском, Курганинском, Лабинском и Усть-Лабинском районах, а также в Армавире и Сочи. В этих муниципалитетах фиксировались массовые обрывы линий электроснабжения и завалы на дорогах.

Начиная с новогодней ночи, аварийные и коммунальные службы работали в круглосуточном режиме. Специалисты устраняли повреждения, расчищали проезжие части и восстанавливали подачу ресурсов в населённые пункты.

ЧС и помощь спасателей

В Белореченском районе из-за масштабов последствий был введён режим чрезвычайной ситуации. Работы по восстановлению инфраструктуры там продолжаются, задействованы дополнительные силы и техника.

В Курганинском районе жителям потребовалась помощь пожарных-спасателей. В станице Петропавловской тяжёлый мокрый снег и налипание привели к падению дерева на жилой дом, а также на проезжую часть в другой части населённого пункта. Пострадавших нет, спасатели оперативно устранили последствия происшествий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

СКЖД изменила расписание поездов из-за непогоды — Северо-Кавказская железная дорога 31.12.2025 в 11:47
Ночь перед праздником пошла не по плану: поезда застряли на юге страны

Непогода в ночь на 31 декабря повлияла на движение поездов на юге страны. Что произошло на одном из участков СКЖД и как устраняли последствия.

Читать полностью » Шторм в Сочи привёл к отключениям электроэнергии 31 декабря — администрация города 31.12.2025 в 11:37
Праздник под вопросом? Что происходит в Сочи из-за непогоды

Шторм в Сочи привёл к отключениям света и осложнил работу энергетиков, власти предупреждают о возможном усилении непогоды.

Читать полностью » Более 600 тыс. жителей Кубани ввели самозапрет на кредиты — Кубанские новости 30.12.2025 в 12:31
Финансовая осторожность стала трендом: сотни тысяч на Кубани перекрыли себе кредиты

Более полумиллиона жителей Кубани ограничили себе доступ к кредитам. Почему самозапрет стал популярным и кто чаще всего его устанавливает?

Читать полностью » Взнос на капремонт на Кубани вырастет до 12,95 рубля с 2026 года 30.12.2025 в 12:23
Платёжка потяжелеет: взнос за капремонт на Кубани поднимают для всех

В Краснодарском крае с 2026 года вырастет плата за капитальный ремонт. Насколько увеличится тариф и когда собственники увидят новые суммы в квитанциях?

Читать полностью » В новогоднюю ночь в Крыму температура опустится ниже нормы 30.12.2025 в 12:08
Снег ушёл, мороз остался: Крым встретит Новый год в редком зимнем сценарии

Мороз до –9 градусов и без снегопада: синоптики рассказали, какой будет новогодняя ночь в Крыму после дождливого дня.

Читать полностью » В Крыму из-за непогоды ввели усиленный режим МЧС 30.12.2025 в 12:02
Непогода ударила сразу по нескольким фронтам: Крым живёт в режиме ЧС

Шторм в Крыму оставил без света населённые пункты и привёл к авариям. Какие районы пострадали сильнее всего и как ликвидируют последствия непогоды?

Читать полностью » Ежедневный рейс связал Запорожскую область и Крым — Росавтотранс 30.12.2025 в 11:46
Ехали по случаю — теперь по расписанию: сообщение между регионами выходит на новый режим

Мелитополь и Симферополь связали ежедневные автобусные рейсы. Какое расписание утвердили и почему маршрут важен для пассажиров?

Читать полностью » В Крыму из-за снегопада перекрыли муниципальные дороги — Крымавтодор 30.12.2025 в 11:43
Снег отрезал Крым по частям: несколько дорог исчезли с карты за одну ночь

Сильный снегопад парализовал движение на муниципальных дорогах Крыма. Какие участки перекрыты и когда ждать восстановления проезда?

Читать полностью »

Новости
ЮФО
Симферополь обеспечили водой даже при засухе — гендиректор Вода Крыма Новик
ЮФО
Юго-западный ветер усилился на побережье Крыма — республиканский гидрометцентр
ЮФО
Крым занял первое место в РФ по росту турпотока — председатель комитета Тихончук
Авто и мото
Мороз снижает эффективность ключевых систем двигателя — автомеханики
ЮФО
Ограничения полётов вызвали почти 40 задержек на Кубани — ТАСС
Туризм
Традиционные китайские сады сочетают философию, архитектуру и ландшафт — соцсети
Наука
Ученые опровергли привычную теорию о связи потепления и усиленного испарения - Geophysical Research Letters
Спорт и фитнес
Калистеника улучшила силу и выносливость без оборудования — тренеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet