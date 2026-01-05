Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Бали, Индонезия
Бали, Индонезия
© flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Происшествия
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:09

Новогодняя поездка обернулась кошмаром: россиянин оказался между жизнью и смертью в Индонезии

Российский турист получил тяжёлые травмы в ДТП на острове Флорес в Индонезии — SHOT

Тяжёлая авария на индонезийском острове Флорес изменила жизнь российского туриста за считанные секунды. Поездка на байке в канун Нового года закончилась для него множественными травмами и борьбой за выживание вдали от дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Авария на трассе острова Флорес

По данным источника, россиянин Максим А. ехал на мотоцикле по трассе острова Флорес, но не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево. Удар оказался настолько сильным, что мужчину с места ДТП экстренно доставили в больницу с тяжёлым комплексом повреждений. Врачи диагностировали у пострадавшего кровоизлияние в головной мозг, множественные переломы костей лица и двусторонний гемоторакс, сопровождавшийся активным кровотечением и поражением лёгких.

Помимо этого, у Максима выявлен паралич позвоночника. Состояние пациента врачи оценили как крайне тяжёлое, требующее специализированной медицинской помощи и срочных вмешательств. Первоначально мужчина находился в одной из местных клиник, однако возможностей для полноценного лечения там оказалось недостаточно.

Срочная эвакуация и поиск помощи

Из-за сложности травм было принято решение о срочной эвакуации пострадавшего в больницу на соседнем острове Купанг. Перевозка потребовала значительных средств — почти 800 тысяч рублей, которые удалось собрать при участии неравнодушных людей. После транспортировки Максим был помещён в специализированное медицинское учреждение, где за его жизнь продолжают бороться местные врачи.

В настоящее время пострадавшему требуется операция. Для стабилизации состояния медицинский персонал ищет доноров крови, а также медсестёр, которые смогут обеспечить необходимый уход.

Дальнейшее лечение и прогноз

По информации SHOT, близкие Максима открыли новый сбор средств — на этот раз для эвакуации пациента на Бали, где есть больше возможностей для последующей терапии и реабилитации. Общая стоимость лечения и восстановления оценивается не менее чем в 2 млн рублей.

