Враг на вашей тарелке: три продукта, которые могут стать смертельными — врачи предупреждают
Аллергия — это не просто временный дискомфорт, а хроническое состояние, которое часто формируется ещё в детстве и может сопровождать человека всю жизнь. Реакцию организма вызывают самые разные факторы: от цветочной пыльцы и шерсти домашних животных до укусов насекомых и пыли. Однако самыми опасными для здоровья специалисты называют пищевые аллергены, поскольку именно они способны провоцировать тяжёлые реакции, вплоть до анафилактического шока.
Самые сильные пищевые аллергены
Как отметила врач-терапевт Яна Шмелёва, особую опасность представляют такие продукты, как арахис, куриные яйца и клубника. Эти продукты входят в число наиболее частых триггеров тяжёлых аллергических реакций, которые могут возникнуть даже при минимальном контакте с аллергеном.
"Некоторые продукты питания способны вызвать у человека даже анафилактический шок. В частности, к таким относятся арахис, яйца и клубника", — подчеркнула Яна Шмелёва.
Помимо этого, сильными аллергенами могут быть рыба, икра и различные морепродукты. Их употребление способно вызвать зуд во рту, покалывание, тошноту и кожные высыпания.
Лактозная непереносимость
Отдельно стоит упомянуть непереносимость лактозы. Это не совсем аллергия, а ферментативная недостаточность: организм не вырабатывает достаточного количества фермента для расщепления молочного сахара.
Такое состояние чаще всего встречается у детей до трёх лет, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте. По словам Яны Шмелёвой, непереносимость может развиваться ещё в период внутриутробного формирования организма.
Почему яйца — особый случай
С куриными яйцами, как отмечает специалист, необходимо быть особенно осторожными. Дело в том, что их белок содержится не только в привычных продуктах — выпечке, соусах, салатах, но и в некоторых вакцинах. Это делает контроль ещё более важным для людей, склонных к аллергическим реакциям.
Аллергия на яйца может проявляться по-разному: от насморка и диспепсии до снижения артериального давления. Иногда симптомы напоминают признаки простуды или расстройства желудка, поэтому не всегда удаётся сразу связать их именно с аллергией.
Фрукты-лидеры среди аллергенов
Фрукты тоже способны стать причиной серьёзных реакций. По словам врача, особенно высок риск при употреблении клубники, земляники и лимонов. Эти продукты чаще других вызывают кожные высыпания, зуд и другие неприятные симптомы.
"Среди фруктов ещё больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов", — заключила терапевт Яна Шмелёва.
Почему важно обращать внимание на аллергию
Аллергия на продукты питания может существенно снижать качество жизни. Она ограничивает рацион, требует внимательного чтения состава продуктов и осторожности в общественных местах, включая рестораны и столовые.
Особую угрозу представляет анафилактический шок — состояние, при котором происходит резкое падение давления и отёк дыхательных путей. В таких случаях счёт идёт на минуты, и человеку требуется срочная медицинская помощь.
Как снизить риски
Чтобы минимизировать вероятность тяжёлых реакций, важно своевременно диагностировать аллергию. Современная медицина позволяет выявить опасные продукты при помощи кожных проб и анализа крови.
Кроме того, при склонности к аллергии важно иметь при себе антигистаминные препараты и, в случае риска анафилаксии, адреналиновый автоинъектор. Эти меры могут спасти жизнь в критической ситуации.
Три интересных факта
- По данным Всемирной организации здравоохранения, около 8% детей и 2% взрослых страдают пищевой аллергией.
- Арахис — один из самых распространённых аллергенов в мире, особенно в США и Европе.
- Аллергия на клубнику часто связана не с самой ягодой, а с содержащимся в ней белком, схожим по структуре с пыльцевыми аллергенами.
