Враг на вашей тарелке: три продукта, которые могут стать смертельными — врачи предупреждают

Аллергия — это не просто временный дискомфорт, а хроническое состояние, которое часто формируется ещё в детстве и может сопровождать человека всю жизнь. Реакцию организма вызывают самые разные факторы: от цветочной пыльцы и шерсти домашних животных до укусов насекомых и пыли. Однако самыми опасными для здоровья специалисты называют пищевые аллергены, поскольку именно они способны провоцировать тяжёлые реакции, вплоть до анафилактического шока.

Самые сильные пищевые аллергены

Как отметила врач-терапевт Яна Шмелёва, особую опасность представляют такие продукты, как арахис, куриные яйца и клубника. Эти продукты входят в число наиболее частых триггеров тяжёлых аллергических реакций, которые могут возникнуть даже при минимальном контакте с аллергеном.

"Некоторые продукты питания способны вызвать у человека даже анафилактический шок. В частности, к таким относятся арахис, яйца и клубника", — подчеркнула Яна Шмелёва.

Помимо этого, сильными аллергенами могут быть рыба, икра и различные морепродукты. Их употребление способно вызвать зуд во рту, покалывание, тошноту и кожные высыпания.

Лактозная непереносимость

Отдельно стоит упомянуть непереносимость лактозы. Это не совсем аллергия, а ферментативная недостаточность: организм не вырабатывает достаточного количества фермента для расщепления молочного сахара.

Такое состояние чаще всего встречается у детей до трёх лет, но иногда сохраняется и во взрослом возрасте. По словам Яны Шмелёвой, непереносимость может развиваться ещё в период внутриутробного формирования организма.

Почему яйца — особый случай

С куриными яйцами, как отмечает специалист, необходимо быть особенно осторожными. Дело в том, что их белок содержится не только в привычных продуктах — выпечке, соусах, салатах, но и в некоторых вакцинах. Это делает контроль ещё более важным для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Аллергия на яйца может проявляться по-разному: от насморка и диспепсии до снижения артериального давления. Иногда симптомы напоминают признаки простуды или расстройства желудка, поэтому не всегда удаётся сразу связать их именно с аллергией.

Фрукты-лидеры среди аллергенов

Фрукты тоже способны стать причиной серьёзных реакций. По словам врача, особенно высок риск при употреблении клубники, земляники и лимонов. Эти продукты чаще других вызывают кожные высыпания, зуд и другие неприятные симптомы.

"Среди фруктов ещё больше продуктов-аллергенов. Особенно опасными считаются клубника, земляника и лимоны. Это лидеры среди аллергенов", — заключила терапевт Яна Шмелёва.

Почему важно обращать внимание на аллергию

Аллергия на продукты питания может существенно снижать качество жизни. Она ограничивает рацион, требует внимательного чтения состава продуктов и осторожности в общественных местах, включая рестораны и столовые.

Особую угрозу представляет анафилактический шок — состояние, при котором происходит резкое падение давления и отёк дыхательных путей. В таких случаях счёт идёт на минуты, и человеку требуется срочная медицинская помощь.

Как снизить риски

Чтобы минимизировать вероятность тяжёлых реакций, важно своевременно диагностировать аллергию. Современная медицина позволяет выявить опасные продукты при помощи кожных проб и анализа крови.

Кроме того, при склонности к аллергии важно иметь при себе антигистаминные препараты и, в случае риска анафилаксии, адреналиновый автоинъектор. Эти меры могут спасти жизнь в критической ситуации.

Три интересных факта