© commons.wikimedia.org by Stojanovskip is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:53

Тайное послание на церемонии «Эмми»: что актриса Бритт Лоуэр пыталась сказать фанатам

На недавней церемонии вручения премии "Эмми" внимание зрителей привлек не только сам факт победы, но и необычная деталь, скрытая в речи актрисы. Американка Бритт Лоуэр стала обладательницей награды в категории "Лучшая актриса драматического сериала" за роль в проекте Apple TV+ "Разделение" и преподнесла поклонникам небольшой сюрприз.

В своей благодарственной речи она выглядела предельно сосредоточенной и придерживалась классической формы: выразила признательность коллегам, команде и близким. Однако внимательные зрители заметили, что на обратной стороне ее записки с речью было написано: "Выпустите меня". Этот жест оказался тонкой пасхалкой для фанатов "Разделения" — сериала, где тема свободы и несвободы занимает центральное место.

Что символизирует послание

В "Разделении" сотрудники корпорации Lumon Industries проходят процедуру расщепления сознания. Их внутренняя личность — "интра" — существует только на работе, а внешняя — "экстра" — живет обычной жизнью. Эти половины не имеют доступа к воспоминаниям друг друга, что порождает драматические конфликты.

Героиня Лоуэр, Хелена Иган, дочь главы корпорации Джейма Игана, оказалась в центре борьбы между двумя своими ипостасями. Ее внутренняя часть, известная зрителям как Хелли Р., всеми силами стремится вырваться из корпоративных стен. Поэтому надпись "Выпустите меня" на церемонии стала своеобразным голосом этой внутренней героини, символическим продолжением сюжета.

Будущее сериала

Интерес к проекту не угасает. В августе стало известно, что Бен Стиллер, снимавший ключевые эпизоды первых сезонов, не будет работать над третьей частью — его график занят полнометражным фильмом о летчике Второй мировой войны. Имя нового режиссера пока держится в секрете, но создатели заверяют, что напряжение и оригинальная атмосфера "Разделения" будут сохранены.

"Прежде всего уже большая честь для меня — даже быть упомянутой в одном ряду с такой невероятной группой артистов. Ого! Я разделяю эту награду со своим героическим актерским составом и съемочной группой, чья работа катализирует мою", — сказала актриса.

Такой неожиданный жест Лоуэр подчеркнул, насколько тонко актеры могут работать с образом даже за пределами съемочной площадки. А сама победа стала подтверждением того, что "Разделение" продолжает оставаться одной из самых ярких и обсуждаемых драм последних лет.

