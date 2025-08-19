Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бен Стиллер
Бен Стиллер
© commons.wikimedia.org by Frank Sun is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:59

Самый успешный сериал Apple теряет лицо: Стиллер выбрал другой путь

Бен Стиллер не будет режиссёром третьего сезона "Разделения"

Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер, сыгравший и снявший десятки культовых фильмов, сообщил неожиданную новость: он не станет постановщиком третьего сезона "Разделения".

Сериал, который превратился в один из главных хитов Apple TV+, в новом сезоне останется без его режиссуры.

"Я не смогу заняться постановкой — впереди другой проект, которому я должен посвятить время", — рассказал Стиллер в беседе с Los Angeles Times.

Новый курс: от сериала к кино

Причина отказа кроется в новом амбициозном проекте — Бен Стиллер намерен снять полнометражный фильм о летчике времён Второй мировой войны. Детали пока держатся в секрете, но известно, что режиссёр уже погрузился в подготовку. Кто заменит его в "Разделении", создатели пока не раскрывают.

Параллельно актёр работает над документальным фильмом о своих родителях, Джерри Стиллере и Энн Мира, которые были популярными комиками в США. Кроме того, обсуждается идея новой части франшизы "Знакомство с родителями", ставшей одним из самых успешных комедийных циклов 2000-х.

Возраст и новые планы

В ноябре Бену исполнится 60 лет — и он не скрывает, что эта цифра даётся ему непросто.

"Шестьдесят звучит как старость", — признался он.

По словам актёра, праздновать юбилей он не собирается.

Стиллер добавил, что у него в планах ещё один крупный проект — экранизация подкаста Рэйчел Мэддоу Bag Man. Он рассказывает о коррупционном скандале вокруг Спиро Агню, вице-президента США времён Никсона.

"Чтобы все это произошло, нужно время, и чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что времени у тебя не так уж много", — отметил он.

"Разделение" — рекордный сериал Apple

С момента премьеры в феврале 2022 года "Разделение" стал настоящим прорывом для Apple TV+. История о сотрудниках корпорации Lumon Industries, память которых разделена на рабочую и личную, вызвала бурю обсуждений и множество интерпретаций.

Первый сезон принёс проекту две премии "Эмми" и две награды Гильдии сценаристов Америки. После выхода второго сезона рейтинг шоу на Rotten Tomatoes достиг впечатляющих 96%.

Интересно, что "Разделение" сумел обойти "Теда Лассо" и стал самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV+. По данным издания Variety, проект принес платформе более 200 млн долларов. В марте 2025 года шоу официально продлили на третий сезон, а сам Стиллер намекнул, что у команды уже есть идеи для двух спин-оффов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Белла Рэмси заявила Variety, что могла бы сыграть Человека-паука в Marvel вчера в 19:53

"Мы могли бы вместе грабить банк": Белла Рэмси раскрыла неожиданный дуэт с Паскалем

Белла Рэмси призналась, что могла бы сыграть Человека-паука в фильме Marvel, но не исключает и другую роль. Она рассказала о любимом "Паучке" и будущем "Одних из нас".

Читать полностью » Кори Милкрист рассказал о неудачном кастинге Disney на роль Флинна из вчера в 18:36

Звезда "Королевы Шарлотты" мог стать принцем Disney, но всё испортила одна деталь

Кори Милкрист вспомнил о провальном кастинге на роль Флинна Райдера в "Рапунцель". Почему актер шутит о сожжённых пробах и что стало с фильмом Disney?

Читать полностью » В Техас вернулась библиотечная книга, взятая читателем ещё в 1943 году вчера в 17:56

В США книга вернулась в библиотеку спустя 82 года: сотрудники не поверили своим глазам

В Сан-Антонио вернули книгу, которую забыли в 1943 году. Она прождала целых 82 года, прежде чем снова оказаться в библиотеке.

Читать полностью » Forbes: цифровой релиз вчера в 16:54

Кто бы мог подумать: кассовый рекордсмен года с Брэдом Питтом уже готов к онлайн-премьерe

Самый кассовый фильм в карьере Брэда Питта "F1" готовится к цифровому релизу. Как легенда Голливуда оказался за рулем болида и побил собственный рекорд?

Читать полностью » В Кембриджский словарь вошли термины из TikTok и интернет-культуры вчера в 15:15

От абсурдного "скибиди" до образа "традвайф": как интернет переписал Кембриджский словарь

Кембриджский словарь пополнился словами из TikTok — от шутливого "скибиди" до феномена "традвайф". Какие новые термины закрепились в английском языке?

Читать полностью » Bloomberg: американская киноакадемия рассматривает YouTube среди претендентов на показ вчера в 14:11

YouTube замахнулся на "Оскар": главная кинопремия может измениться для всего мира

YouTube готовится побороться за права на трансляцию "Оскара". Но станет ли видеохостинг новой ареной для главной кинопремии, или её удержат старые игроки?

Читать полностью » Иэн МакКеллен намекнул на возвращение Гэндальфа в фильме вчера в 13:54

Средиземье зовёт обратно: публика ахнула после слов Иэна МакКеллена

Иэн МакКеллен намекнул на возвращение Гэндальфа в "Охоте за Голлумом". Что известно о новом фильме, кто работает над проектом и кто может вернуться?

Читать полностью » Боб Оденкерк заявил, что не вернётся к роли Сола Гудмана вчера в 13:02

10 лет в роли юркого адвоката — и точка: как Боб Оденкерк простился с главным персонажем своей жизни

Боб Оденкёрк поставил точку в истории Сола Гудмана. Почему актёр больше не вернётся к роли адвоката и как сердечный приступ едва не закрыл сериал?

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru