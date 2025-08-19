Самый успешный сериал Apple теряет лицо: Стиллер выбрал другой путь

Американский актёр и режиссёр Бен Стиллер, сыгравший и снявший десятки культовых фильмов, сообщил неожиданную новость: он не станет постановщиком третьего сезона "Разделения".

Сериал, который превратился в один из главных хитов Apple TV+, в новом сезоне останется без его режиссуры.

"Я не смогу заняться постановкой — впереди другой проект, которому я должен посвятить время", — рассказал Стиллер в беседе с Los Angeles Times.

Новый курс: от сериала к кино

Причина отказа кроется в новом амбициозном проекте — Бен Стиллер намерен снять полнометражный фильм о летчике времён Второй мировой войны. Детали пока держатся в секрете, но известно, что режиссёр уже погрузился в подготовку. Кто заменит его в "Разделении", создатели пока не раскрывают.

Параллельно актёр работает над документальным фильмом о своих родителях, Джерри Стиллере и Энн Мира, которые были популярными комиками в США. Кроме того, обсуждается идея новой части франшизы "Знакомство с родителями", ставшей одним из самых успешных комедийных циклов 2000-х.

Возраст и новые планы

В ноябре Бену исполнится 60 лет — и он не скрывает, что эта цифра даётся ему непросто.

"Шестьдесят звучит как старость", — признался он.

По словам актёра, праздновать юбилей он не собирается.

Стиллер добавил, что у него в планах ещё один крупный проект — экранизация подкаста Рэйчел Мэддоу Bag Man. Он рассказывает о коррупционном скандале вокруг Спиро Агню, вице-президента США времён Никсона.

"Чтобы все это произошло, нужно время, и чем старше становишься, тем яснее понимаешь, что времени у тебя не так уж много", — отметил он.

"Разделение" — рекордный сериал Apple

С момента премьеры в феврале 2022 года "Разделение" стал настоящим прорывом для Apple TV+. История о сотрудниках корпорации Lumon Industries, память которых разделена на рабочую и личную, вызвала бурю обсуждений и множество интерпретаций.

Первый сезон принёс проекту две премии "Эмми" и две награды Гильдии сценаристов Америки. После выхода второго сезона рейтинг шоу на Rotten Tomatoes достиг впечатляющих 96%.

Интересно, что "Разделение" сумел обойти "Теда Лассо" и стал самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV+. По данным издания Variety, проект принес платформе более 200 млн долларов. В марте 2025 года шоу официально продлили на третий сезон, а сам Стиллер намекнул, что у команды уже есть идеи для двух спин-оффов.