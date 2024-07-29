Согласно сообщению Министерства обороны Российской Федерации, за минувшие сутки военнослужащие группировки "Север" успешно отразили пять наступательных операций украинских вооруженных сил.
В результате этих столкновений противник понес значительные потери в живой силе, превышающие 220 человек.
Российские подразделения нанесли удары по позициям нескольких украинских бригад, включая 150-ю механизированную, 71-ю егерскую, 36-ю бригаду морской пехоты, а также 103-ю и 127-ю бригады территориальной обороны. Боевые действия развернулись в районах населенных пунктов Павловка и Константиновка Сумской области, а также Старица, Охримовка, Волчанск и Тихое Харьковской области.
Оборонное ведомство также сообщило о нейтрализации атак штурмовых групп 42-й механизированной, 57-й мотопехотной и 92-й штурмовой бригад ВСУ.
В перечне уничтоженной техники противника значатся два танка, бронемашина турецкого производства Kirpi, три пикапа, самоходная артиллерийская установка немецкого производства Panzerhaubitze-2000 калибра 155 мм, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 122-мм гаубица Д-30.
Кроме того, российские войска вывели из строя станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, а также уничтожили полевой склад боеприпасов противника.
Фото: function. mil. ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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