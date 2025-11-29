Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Dimulechka 79 is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов Опубликована сегодня в 7:24

Север становится золотым: почему Чукотка обгоняет Москву и меняет правила рынка

Приморье закрепилось в лидерах с ценой жилья 178 тысяч за метр — ФедералПресс

Жильё на российском Северо-Востоке продолжает дорожать стремительнее, чем в остальных регионах страны. Чукотка снова вышла на первое место по стоимости квадратного метра, и эта разница уже воспринимается как новая норма. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Чукотка опережает столицу и другие богатые регионы

Проект Минстроя на I квартал 2026 года фиксирует стоимость квадратного метра в Чукотском автономном округе на уровне 265 027 рублей. Такой показатель более чем вдвое превосходит среднероссийский норматив, установленный на отметке 116 427 рублей. И даже Москва, традиционно удерживающая лидерство по дороговизне недвижимости, уступает северному региону: по расчётам ведомства, столичный "квадрат" будет стоить 201 890 рублей.

Среди дорогих территорий выделяется и Ямало-Ненецкий автономный округ, где стоимость приближается к 184 613 рублям. Однако динамика северо-восточных регионов остаётся заметно выше, и это формирует новую географию рынка, в которой удалённость и суровый климат не мешают ценам расти быстрее средних значений.

Дальний Восток формирует собственный ценовой пояс

В десятке самых дорогих субъектов страны всё больше регионов ДФО. Приморский край закрепился на четвёртой позиции с уровнем 178 123 рубля, Камчатский край — на пятой строке со стоимостью 175 849 рублей, а Республика Саха, замыкающая первую шестёрку, достигла отметки 167 786 рублей за квадратный метр.

Хабаровский край, а также Амурская и Сахалинская области удерживают диапазон 163-164 тысяч рублей. В Магаданской области показатель установлен на уровне 161 тысячи, а в Забайкальском крае — 160 тысяч рублей. Так формируется сплошной пояс регионов, где стоимость жилья стабильно превышает средние национальные значения, отражая специфику экономики и территориальную удалённость.

Разрыв внутри макрорегиона сохраняется

При этом в самом Дальневосточном округе остаётся заметная разница между лидерами и территориями, где цены пока развиваются умеренно. В Бурятии стоимость квадратного метра составляет 127,7 тысячи рублей, что делает регион одним из наиболее доступных в макрорегионе. Еврейская автономная область удерживает ещё более низкий показатель — 112 тысяч рублей, что на 25-30 % дешевле, чем в крупнейших и наиболее динамичных дальневосточных субъектах.

Такой разрыв демонстрирует неоднородность макрорегиона: часть территорий движется в сторону высоких цен, а другие остаются в более доступном сегменте, формируя внутренний баланс спроса и предложения.

Читайте также

Родные пропавшего Игоря Ярыша обратились за помощью к волонтерам — Светлана Шерстобоева вчера в 3:40
Бангкок в тревоге: пропавший россиянин должен был вернуться на день рождения, но исчез в аэропорту

59-летний IT-специалист пропал в аэропорту Бангкока перед вылетом домой. Волонтеры и родные просят помощи в поисках мужчины, который не выходит на связь.

Читать полностью » Сахалинская область вводит штрафы за неоплаченную парковку — Наталья Коршунова вчера в 3:40
Сахалин вводит новые штрафы за платную парковку: сколько придётся заплатить за нарушение правил

В Сахалинской области приняли новый закон о штрафах за нарушение правил платных парковок, предусматривающий значительные санкции для нарушителей.

Читать полностью » Мишустин подписал распоряжение о строительстве оптоволокна в Якутии на сумму 5,4 млрд руб. 27.11.2025 в 18:53
7 тысяч километров связи: тундра готовится к самому крупному цифровому скачку за десятилетия

Правительство выделяет 5,4 млрд рублей на строительство оптоволоконных линий в Якутии, чтобы соединить десятки удалённых посёлков и обеспечить быстрый интернет в Арктической зоне.

Читать полностью » Суд в Хабаровске оштрафовал директора базы отдыха за травму подростка 27.11.2025 в 12:21
Снежный склон стал причиной уголовного дела: в Хабаровске вынесен приговор по инциденту с подростком

Суд в Хабаровске признал директора базы отдыха виновным после травмы подростка на горке, указав, что несчастный случай стал следствием отсутствия контроля и мер безопасности.

Читать полностью » Учёные предупредили о риске выбросов вулкана 26.11.2025 в 16:28
Серый океан над полуостровом: выброс Безымянного может накрыть восток Камчатки в любой момент

Безымянный выбросил пепел на высоту десяти километров, и вулканологи фиксируют признаки готовящегося сильного извержения, которое может затронуть населённые округа Камчатки.

Читать полностью » Вулкан Шивелуч сформировал пепловый шлейф длиной около 30 километров — ТАСС 26.11.2025 в 5:36
Угроза над Дальним Востоком: вулкан Шивелуч активизировался и поднял пепел в небо

Новый выброс пепла Шивелуча вновь поднял уровень тревоги на Камчатке, где вулкан продолжает проявлять активность, влияющую на безопасность авиации.

Читать полностью » Северный форум обсуждает устойчивое развитие Севера и Арктики – Владимир Васильев 26.11.2025 в 5:36
Арктика под прицелом 50 стран: почему весь мир следит за форумом в Якутске

Северный форум в Якутске собирает свыше сотни экспертов, чтобы обсудить развитие Арктики и международное партнёрство в условиях меняющегося мира.

Читать полностью » В Хабаровском крае на ремонт 120 км дорог направят 7,7 млрд рублей в следующем году 25.11.2025 в 21:45
Разбитые трассы должны остаться в прошлом: Хабаровский край запускает ремонтный марафон

Власти Хабаровского края готовят крупный ремонт дорог и обновление общественного транспорта, усиливая контроль за безопасностью и эффективностью инфраструктурных проектов.

Читать полностью »

