Север становится золотым: почему Чукотка обгоняет Москву и меняет правила рынка

Жильё на российском Северо-Востоке продолжает дорожать стремительнее, чем в остальных регионах страны. Чукотка снова вышла на первое место по стоимости квадратного метра, и эта разница уже воспринимается как новая норма. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Чукотка опережает столицу и другие богатые регионы

Проект Минстроя на I квартал 2026 года фиксирует стоимость квадратного метра в Чукотском автономном округе на уровне 265 027 рублей. Такой показатель более чем вдвое превосходит среднероссийский норматив, установленный на отметке 116 427 рублей. И даже Москва, традиционно удерживающая лидерство по дороговизне недвижимости, уступает северному региону: по расчётам ведомства, столичный "квадрат" будет стоить 201 890 рублей.

Среди дорогих территорий выделяется и Ямало-Ненецкий автономный округ, где стоимость приближается к 184 613 рублям. Однако динамика северо-восточных регионов остаётся заметно выше, и это формирует новую географию рынка, в которой удалённость и суровый климат не мешают ценам расти быстрее средних значений.

Дальний Восток формирует собственный ценовой пояс

В десятке самых дорогих субъектов страны всё больше регионов ДФО. Приморский край закрепился на четвёртой позиции с уровнем 178 123 рубля, Камчатский край — на пятой строке со стоимостью 175 849 рублей, а Республика Саха, замыкающая первую шестёрку, достигла отметки 167 786 рублей за квадратный метр.

Хабаровский край, а также Амурская и Сахалинская области удерживают диапазон 163-164 тысяч рублей. В Магаданской области показатель установлен на уровне 161 тысячи, а в Забайкальском крае — 160 тысяч рублей. Так формируется сплошной пояс регионов, где стоимость жилья стабильно превышает средние национальные значения, отражая специфику экономики и территориальную удалённость.

Разрыв внутри макрорегиона сохраняется

При этом в самом Дальневосточном округе остаётся заметная разница между лидерами и территориями, где цены пока развиваются умеренно. В Бурятии стоимость квадратного метра составляет 127,7 тысячи рублей, что делает регион одним из наиболее доступных в макрорегионе. Еврейская автономная область удерживает ещё более низкий показатель — 112 тысяч рублей, что на 25-30 % дешевле, чем в крупнейших и наиболее динамичных дальневосточных субъектах.

Такой разрыв демонстрирует неоднородность макрорегиона: часть территорий движется в сторону высоких цен, а другие остаются в более доступном сегменте, формируя внутренний баланс спроса и предложения.