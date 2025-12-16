Север против центра: как климат и коэффициенты влияют на размер пенсионных выплат в России

Разница в размерах пенсионных выплат в России по-прежнему остаётся заметной, особенно между регионами с особыми климатическими условиями и остальной страной. Как следует из данных Социального фонда России, которые изучил ТАСС, в ряде субъектов средняя пенсия неработающих пенсионеров уже превысила отметку в 30 тысяч рублей.

Регионы с самыми высокими выплатами

Согласно документам Соцфонда, средний размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров свыше 30 тыс. рублей зафиксирован сразу в десяти регионах страны. Наибольшие показатели характерны для северных и дальневосточных территорий.

В перечень вошли Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская и Сахалинская области. В документе отмечается:

"Средний размер пенсионного обеспечения неработающих пенсионеров: Республика Коми — 30 669 руб., Архангельская область — 30 505 руб., Ненецкий автономный округ — 37 222 руб., Мурманская область — 33 079 руб., Ханты-Мансийский автономный округ — 35 721 руб., Ямало-Ненецкий автономный округ — 35 581 руб., Республика Саха (Якутия) — 32 221 руб., Камчатский край — 36 598 руб., Магаданская область — 36 356 руб., Сахалинская область — 32 592 руб.", — говорится в материалах Соцфонда.

Абсолютный лидер по пенсиям

Особое место в статистике занимает Чукотский автономный округ. Как следует из данных Социального фонда, именно здесь зафиксирован самый высокий средний размер пенсий среди неработающих пенсионеров.

В Чукотском АО эта выплата составила 41 143 рубля, что заметно превышает показатели даже других северных регионов. Эксперты традиционно связывают такие цифры с действием районных коэффициентов и повышенных социальных гарантий.

Общероссийская картина

На фоне лидеров по выплатам средние показатели по стране выглядят значительно скромнее. В целом по России средний размер пенсионного обеспечения составляет 23 530 рублей.

При этом сохраняется разница между категориями получателей: у работающих пенсионеров средняя пенсия составляет 21 373 рубля, тогда как у неработающих — 24 006 рублей. Эти данные подчёркивают, насколько уровень пенсионного дохода зависит не только от статуса получателя, но и от региона проживания.