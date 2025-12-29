Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Атомный ледокол "Таймыр" и танкер "Индига
© commons.wikimedia.org by Timur V. Voronkov is licensed under CC BY-SA 3.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:01

Север долго не пускал — и вдруг открылся: ледокол впервые достиг запретной точки Арктики

Ледокольное судно Канады впервые в истории смогло достичь самого северного участка Канадского Арктического архипелага, ранее считавшегося практически недоступным для навигации. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на представителя Министерства рыболовства североамериканской страны.

Прорыв в северные районы Арктики

По данным канадских властей, ледокол Береговой охраны CCGS Amundsen подошёл к точке, расположенной между островами архипелага Королевы Елизаветы и северо-западным побережьем острова Элсмир. Именно в этом районе находится морская охраняемая территория Тувайюиттук, считающаяся одной из самых труднодоступных в Канадской Арктике.

Судно доставило туда группу канадских исследователей, занимающихся изучением северных территорий. Экспедиция позволила ученым провести работы непосредственно в зоне, куда ранее морские суда не могли попасть.

Причины уникального прохода

Как отмечается, исторически эти воды были круглогодично закрыты для судоходства из-за чрезвычайно толстой ледовой обстановки. Прохождение кораблей через данные участки считалось невозможным даже для ледоколов.

Однако в последние годы ситуация начала меняться. Власти связывают успешный рейс с процессом таяния льдов в Арктике, что привело к снижению плотности и толщины ледового покрова. В результате канадскому ледоколу удалось пройти маршрут, который ранее был полностью заблокирован.

Экспедиция осенью

Уточняется, что экспедиция проходила в сентябре-октябре. Этот период считается одним из наиболее благоприятных для арктического судоходства, однако даже в это время достижение столь северных районов ранее оставалось недостижимым.

Канадские власти подчеркивают, что данный рейс имеет важное научное значение и может повлиять на дальнейшее изучение Арктики и развитие навигации в регионе.

