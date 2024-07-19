Согласно оценкам представителей туристической отрасли, летний сезон в Крыму в этом году демонстрирует более высокие показатели по сравнению с предыдущим. Российский союз туриндустрии сообщает, что весной и в начале лета наблюдался значительный рост бронирований, и даже после некоторого замедления продаж, вызванного инцидентом в Севастополе.

Аналитика сервиса Travelline показывает, что в весенне-летний период Крым демонстрировал увеличение бронирований на 53% по сравнению с прошлым годом, с хорошими перспективами вплоть до ноября. Однако к началу июля этот показатель снизился до 24%, а на текущий момент составляет 20%. При этом отмечается, что спрос на размещение в отелях высшей категории снизился сильнее, чем на более бюджетные варианты.

Несмотря на некоторое снижение, Крым сохраняет высокие темпы продаж, в отдельные периоды даже опережая Краснодарский край. Это объясняется относительно низкой стоимостью размещения: цены на крымские отели выросли в среднем лишь на 7%, достигнув 10,7 тысяч рублей за номер, в то время как в Краснодарском крае рост цен составил около 20%.

Елена Баженова, представитель крымского туроператора "Ласпи", отмечает нормализацию спроса на отдых в Крыму, хотя и признает, что до показателей начала лета еще далеко. Она указывает на полную загрузку бюджетных санаториев, в то время как другие объекты размещения заполнены на 70-85%. Также наблюдается тенденция к сокращению длительности поездок и уменьшению среднего чека.

По данным правительства Крыма, в первом полугодии 2024 года регион посетили 2 миллиона туристов, что на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Особенно заметный рост наблюдался в июне, когда число отдыхающих увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, достигнув 746 тысяч человек.

Фото: From Wikimedia Commons/ Andrey Butko (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)