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Губернатор Севастополя уволил своего заместителя Евгения Горлова
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил заместителя Евгения Горлова после коррупционного скандала

Губернатор Севастополя уволил своего заместителя Евгения Горлова

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев издал указ об увольнении Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя.

В своем телеграм-канале он отметил: «Очень прискорбно, что некоторые до сих пор не осознают: за коррупционные действия на любом уровне будет последовать увольнение».

Это решение стало уже третьим значительным кадровым изменением в Крыму за последние двое суток. На день ранее с поста ушел Сергей Садаклиев, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, который, как указал глава региона Сергей Аксенов, принял такое решение после личной встречи с ним. Кроме того, сегодня, 6 августа, заявление об увольнении по собственному желанию подал и министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Фото: commons.wikimedia.org/Mitte27 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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