Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил заместителя Евгения Горлова после коррупционного скандала

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев издал указ об увольнении Евгения Горлова, исполнявшего обязанности его заместителя.

В своем телеграм-канале он отметил: «Очень прискорбно, что некоторые до сих пор не осознают: за коррупционные действия на любом уровне будет последовать увольнение».

Это решение стало уже третьим значительным кадровым изменением в Крыму за последние двое суток. На день ранее с поста ушел Сергей Садаклиев, министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым, который, как указал глава региона Сергей Аксенов, принял такое решение после личной встречи с ним. Кроме того, сегодня, 6 августа, заявление об увольнении по собственному желанию подал и министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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